Incidente a Milano, scontro tra moto e bus Atm: morto 53enne, ferito il figlio

Un uomo di 53 anni è morto ieri, a Milano, dopo essersi scontrato con la sua moto contro un autobus della linea 78 di Atm. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Diomede e via Cassino, nella zona dello stadio San Siro. L'uomo era in sella a un Harley-Davidson. Con lui, come passeggero, il figlio di 11 anni. All'arrivo dei soccorsi, le condizioni del 53enne sono apparse da subito gravi. Trasportato in codice rosso al San Carlo, l'uomo è morto poco dopo. Il figlio si trova, invece, ricoverato in codice giallo al Niguarda. Anche la conducente del mezzo pubblico, una donna di 45 anni, è stata soccorsa, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. In base ai primi accertamenti condotti dalla Polizia Locale, pare che il motociclista non si sia accorto del bus, che era in sosta, andando a impattare violentemente contro la parte posteriore del mezzo. Le immagini registrate dalle telecamere, posizionate sull'attraversamento pedonale, sono state sequestrate dagli inquirenti. Dalla visione di quelle, sarà forse possibile ricostruire in modo più chiaro la dinamica dell'incidente.

