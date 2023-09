Ascolti tv, ‘La stoccata vincente’ fa centro su Rai1

(Adnkronos) – La fiction 'La Stoccata Vincente', trasmessa ieri da Rai1, si rivela vittoriosa anche alla prova dell'Auditel, risultando il programma più seguito tra quelli del prime time di domenica, con 2.765.000 spettatori e il 17.5% di share. Al secondo posto, 'Caduta Libera – I Migliori' su Canale 5, con 1.848.000 spettatori e il 12.8% di share. Terzo piazzamento per l’esordio de 'Il Collegio 8' su Rai2, con 1.051.000 spettatori e il 5.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fbi Most Wanted' su Italia1 (1.016.000 spettatori, share 5.9%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (852.000 spettatori, share 6.8%9, 'Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti' su Rai3 (619.000 spettatori, share 3.6%), 'In Onda' su La7 (597.000 spettatori, share 3.5%), 'Baywatch' su Tv8 (352.000 spettatori, share 2.3%), 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (346.000 spettatori, share 2.5%). Nel pomeriggio di Canale 5, ottimo esordio di 'Amici' di Maria De Filippi con 3.000.000 spettatori e il 25.6% di share, e anche 'Verissimo' fa bene con 2.264.000 spettatori e il 22.4% di share. Su Rai1, 'Domenica In' ottiene 2.123.000 spettatori e il 17.6% di share, nella prima parte, 1.718.000 spettatori e il 15.9%, nella seconda parte, e 1.436.000 spettatori pari e il 14.2% di share, nella terza parte. Complessivamente, il confronto Rai-Mediaset sulla somma dei canali generalisti più quello all news, vede prevalere il servizio pubblico sia nelle 24 ore che in prime time. Nell'intera giornata, infatti, le reti generaliste Rai + RaiNews24 ottengono il 27,8% di share, contro il 25,3% totalizzato dalle reti generalista Mediaset + TgCom24. E in prima serata le reti generaliste Rai + RaiNews24 ottengono il 29,1% di share, contro il 24,9% totalizzato dalle reti generalista Mediaset + TgCom24. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

