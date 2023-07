Incendio Grecia, Canadair si schianta a Evia – Video

(Adnkronos) – Un Canadair è precipitato sull'isola di Evia, in Grecia, mentre era impegnato nelle operazioni per domare un incendio nell'area della città di Karystos. L'incidente è stato documentato da un video diffuso dall'emittente EPT. L'isola dista in linea d'aria meno di 100 km da Atene.

—internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata