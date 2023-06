Incendio Colli Aniene, aggiornamento su qualità aria e feriti

“I livelli degli inquinanti specifici della combustione, prodotti in seguito all’incendio dell’edificio a Colli Aniene dello scorso 2 giugno, sono tutti al di sotto dei limiti di riferimento laddove applicabili. La situazione quindi al momento continua a non destare allarmi”, lo riferisce in una nota l’assessore Ambiente e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

“Restiamo tuttavia ancora in stretto contatto con Arpa Lazio che ci fornisce i dati relativi al monitoraggio dell’aria grazie al campionatore ad alto volume installato nelle vicinanze del palazzo andato a fuoco – spiega l’assessore -. Si tratta di uno strumento necessario per verificare l’eventuale presenza di sostanze come idrocarburi policiclici aromatico (IPA), policlorobifenili (PCB) e diossine.“

“A titolo di cautela, l’azione di controllo e misurazione continuerà nei prossimi giorni augurandoci che non si debbano registrare picchi nei valori monitorati.” conclude l’assessore Palazzo.

Bollettino medico numero 3 ustionati

In riferimento all’incendio dello stabile a Colli Aniene si comunica che le condizioni dei tre pazienti ricoverati presso l’ospedale Sant’Eugenio sono migliorate seppur ancora in prognosi riservata. La situazione della paziente ricoverata presso il reparto di Rianimazione è stabile e si sta valutando l’estubazione mentre le altre due persone, ricoverate nel Centro grandi ustionati, sono state estubate e sottoposte al trattamento per le ustioni.

