Incendi Sicilia, con scirocco e temperature in aumento scatta l’allerta rossa

(Adnkronos) – Allerta rossa giovedì 19 ottobre 2023 in Sicilia per il rischio incendi sulla zona settentrionale dell'isola. La protezione civile regionale ha diffuso infatti un avviso per le province di Trapani, Palermo e Messina. A far scattare ancora una volta l'allarme i "forti venti di scirocco" previsti per le prossime ore e le temperature "in progressivo rialzo". E' stata una lunga estate di fuoco per la Sicilia con le fiamme che hanno devastato ampie porzioni di territorio raggiungendo anche zone abitate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

