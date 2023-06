Imprese, Rauso (Sogei): “Coerenza e competenza sono le parole magiche della comunicazione”

(Adnkronos) – "Nella comunicazione in azienda le parole magiche sono coerenza e competenza. Quando si fa comunicazione, infatti, non si può dire una cosa che poi non si fa. Bisogna poi abilitare le persone a comunicare tra loro". A dirlo Fabrizio Rauso, direttore people, organization & digital experience Sogei – Società generale d'informatica, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma. "Il nostro 'purpose' – fa notare – è di semplificare la vita di noi cittadini. E' il nostro valore autentico, è ciò che mettiamo al servizio della comunità e che tiene conto delle esigenze e necessità delle persone: semplifichiamo la fruibilità dei servizi e, quindi, la vita di tutti, supportando la digitalizzazione della Pa per un'Italia più moderna e competitiva". "Purpose – sottolinea – è per noi un atto di responsabilità, una presa di posizione nei confronti della collettività, l'opportunità di costruire relazioni sempre più solidali e autentiche, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, per apportare benefici reali all'ambiente e alla società". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

