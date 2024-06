Il viale dedicato a Gianni Borgna è un omaggio alla cultura di Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore alla Cultura Miguel Gotor e la presidente del II Municipio Francesca Del Bello hanno inaugurato il viale dedicato a Gianni Borgna, intellettuale, critico musicale e politico, che mise sempre la cultura al centro della vita della Capitale.

10 anni dalla scomparsa di Gianni Borgna

Il viale è stato intitolato a Borgna in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 2014 a 67 anni. Borgna è stato assessore alla Cultura di Roma Capitale dal 1993 al 2006, con i sindaci Francesco Rutelli e Walter Veltroni, e poi presidente della Fondazione Musica per Roma. È stato un protagonista della stagione dei sindaci, che trasformò l’evento del Giubileo in una grande occasione per la città.

La sua visione e il suo impegno hanno contribuito a realizzare istituzioni culturali come l’Auditorium Parco della Musica, che oggi ospita concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. Il sindaco Gualtieri ha commentato la scelta di intitolare il viale a Borgna, dicendo che non poteva essere altra scelta che l’Auditorium, una delle istituzioni culturali che Borgna ha contribuito a realizzare. Ha ricordato il lavoro di Borgna, sottolineando la sua capacità di cogliere il mutamento popolare di massa della cultura e di costruire solide istituzioni culturali.

L’Auditorium Parco della Musica e Gianni Borgna

L’assessore alla Cultura Miguel Gotor ha ricordato quanto Borgna fu decisivo per collocare l’Auditorium in un’area che, dopo le Olimpiadi del 1960, era una landa abbandonata. La presidente del II Municipio Francesca Del Bello ha concluso ricordando Borgna come protagonista di quella stagione straordinaria e come ha trasformato l’evento del Giubileo in una grande occasione per la città. Viale Gianni Borgna è un omaggio alla cultura a Roma e un segno di riconoscimento del suo impegno per la città. È un invito a riprendere il suo percorso e a trarre ispirazione dalla sua storia per una rinascita della Capitale.

Alcuni dei principali contributi di Gianni Borgna allo sviluppo culturale di Roma Capitale

Auditorium Parco della Musica: Borgna è stato il principale promotore del progetto dell’Auditorium Parco della Musica, un complesso culturale che ospita concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. L’Auditorium è stato realizzato grazie al suo impegno e alla sua visione per la cultura a Roma. Fondazione Musica per Roma: Borgna è stato presidente della Fondazione Musica per Roma, un’istituzione che si occupa di promuovere la musica e le arti a Roma. La fondazione ha realizzato diversi progetti e iniziative culturali, tra cui concerti, festival e mostre. Teatro Studio: Borgna ha anche promosso il Teatro Studio, un teatro che ospita spettacoli teatrali e concerti. Il teatro è stato realizzato grazie al suo impegno e alla sua visione per la cultura a Roma. Giubileo: Borgna ha anche contribuito a realizzare l’evento del Giubileo, che ha trasformato l’area del Colosseo in un grande spazio culturale. L’evento ha attratto milioni di visitatori e ha rappresentato un momento di grande importanza per la cultura a Roma.

Questi progetti culturali hanno contribuito a rendere Roma una città più vivibile e più accogliente per gli artisti e per i cittadini.