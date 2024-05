Il racconto di Rino Barillari, il re dei paparazzi sull’aggressione di Depardieu

Dopo l’aggressione, Barillari è stato medicato sul posto per un’escoriazione al viso e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti

La scena sembra uscita direttamente da un film della Dolce Vita, ma è accaduta ieri sotto i tavolini all’aperto dell’Harry’s Bar, il celebre locale di via Veneto. Rino Barillari, il leggendario re dei paparazzi, è stato aggredito da Gérard Depardieu, iconico attore francese. L’episodio si è verificato mentre Barillari tentava di fotografare Depardieu, intento a pranzare con una giovane donna e altri amici.

Rino Barillari, il re dei paparazzi

“Prima scatti e poi chiedi, è il mio mestiere, che devo fa’? Di solito va bene, ieri invece è andata male,” ha raccontato Barillari, 79 anni, visibilmente provato. Federico Fellini lo chiamava “The King of Paparazzi”, un titolo celebrato anche in una mostra a lui dedicata nel 2018 al Maxxi. Nonostante l’età, Barillari non ha mai smesso di immortalare le stelle del cinema che popolano via Veneto.

Secondo il racconto del fotografo, mentre Depardieu pranzava con amici, Barillari ha visto l’opportunità di scattare qualche foto. “Quella ragazza bellissima che era con l’attore ha detto ‘merd’ e mi ha subito tirato del ghiaccio in faccia, una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre,” ha detto Barillari. Ma le cose sono degenerate rapidamente: “Quando è uscita, lei è venuta verso di me e ha ripetuto quella parolaccia. Allora ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui. Mamma mia quanto è grosso! Un gigante… non ho fatto in tempo a capire cosa stava accadendo e mi sono ritrovato a terra tutto dolorante”.

Dopo l’aggressione, Barillari è stato medicato sul posto per un’escoriazione al viso e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. “Mi fa male la testa, ho tutta la faccia gonfia”, ha detto, annunciando la sua intenzione di denunciare l’attore ai carabinieri.

Di tutt’altro avviso la versione dell’avvocata Delphine Meillet, legale di Magda Vavrusova, la donna che era a pranzo con Depardieu. In una nota, Meillet ha dichiarato: “Il cosiddetto re dei paparazzi Rino Barillari, noto anche per i suoi metodi aggressivi, ha spinto violentemente la compagna di Gérard Depardieu oggi nel cuore di Roma”.

Vavrusova ha affermato: “Il fotografo mi ha spinto toccandomi il busto e il petto con il braccio. In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo”. La donna è stata medicata al pronto soccorso prima di recarsi dai carabinieri.

Testimoni presenti all’Harry’s Bar, tra cui Pietro Lepore, il proprietario, hanno descritto la reazione di Depardieu come improvvisa e sproporzionata. “Depardieu si è avventato sul fotografo con una mossa fulminea, sarà durato tutto 20 secondi”, ha detto Lepore. “Ha picchiato forte, tant’è che Rino, quasi ottantenne, per qualche minuto è rimasto un po’ frastornato, piuttosto provato. Erano vent’anni che non vedevo qualcosa di simile e poi tutti conoscono Barillari, le star invece di prenderlo a pugni lo abbracciano”.

L’incidente, che ricorda i turbolenti anni della Dolce Vita, mette in luce ancora una volta le tensioni tra paparazzi e celebrità, in un remix moderno dei parapiglia e delle disfide che hanno fatto la storia di Roma. “Forse è tornata la Dolce Vita, a Cannes fanno il cinema e qui invece…”, ha concluso Barillari. “Adesso però so’ affari suoi, lo denuncio ai carabinieri. Aho’, la ‘guera è guera’.”