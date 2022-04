Il punk del Francesco Mandelli & Dead Visions all’Hard Rock Cafe di Roma

Roma, 31 marzo – Prosegue la programmazione musicale di Hard Rock Cafe con artisti emergenti romani e non solo. Giovedì 31 marzo alle 21 arriva la band garage punk “Francesco Mandelli & Dead Visions” formata dal famoso attore, presentatore, vj e cantante lombardo, Iacopo Bigagli e Federico Giammattei alla chitarra, Carlo Alberto Maria Rossi al basso e Sergio Innocenti alla batteria. Francesco Mandelli, Dead Visions

Il 7 e il 21 aprile il Cafe ospiterà invece due tappe del contest Radio Sonica Live Show nato dalla collaborazione tra Radio Sonica e le community di Indieffusione (con Adila Salah e Francesco Tosoni), Rapaholic Magazine (con Sergio Mattarella e Francesco “Sane” De Paolis) e, per la prima volta, Alba Eventi (con Alice Caronna) che – insieme al pubblico dell’Hard Rock Cafe – compongono la giuria. A maggio la finale che garantirà ai vincitori un’intervista in diretta radiofonica, un brano in rotazione su Radio Sonica e la possibilità di esibirsi nuovamente dal vivo. Le serate sono condotte dal giornalista e speaker Riccardo Zianna con il supporto organizzativo di Carolina Baccaro, entrambi di Radio Sonica.

Le due serate firmate Radio Soniche saranno intervallate il 14 aprile dal DJ set by Minidilo, mentre giovedì 28 sarà il turno di Martina Giovannini, vincitrice del Tour Music Fest 2021.

Di seguito il programma mensile di eventi completo:

