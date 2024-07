Il cinema più piccolo del mondo si trova a Roma: in pochi conoscono questo posto | Ci arrivi anche a piedi

La capitale più imponente di Europa ha il cinema più piccolo del mondo: scopri anche tu di quale struttura si tratta.

Quando nel 753 a.C. fu fondata Roma, nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe diventato ciò che è oggi. Roma offre un incredibile patrimonio storico e culturale che attira milioni di visitatori ogni anno. Per tutto ciò che ha comportato nella storia europea, è un vero e proprio museo a cielo aperto, con monumenti, chiese e piazze.

Tra i luoghi imperdibili di Roma, il Colosseo è certamente uno dei più iconici. Questo antico anfiteatro è un simbolo della maestosità e della complessità dell’ingegneria romana. Non lontano si trova il Foro, il cuore politico, religioso e commerciale dell’antica Roma.

Di seguito il Pantheon, la cui cupola è sorprendentemente ben conservata. Non molti potrebbero sapere che il Pantheon è nato per essere un tempio dedicato a tutti gli dei, benché oggi sia una chiesa cristiana che ospita le tombe di alcuni dei personaggi più illustri della storia italiana, tra cui Raffaello.

Non è possibile non nominare la Fontana di Trevi, celebre per la tradizione di lanciare la moneta per esprimere un desiderio. Questo è un capolavoro che attira turisti da tutto il mondo, anche grazie ai numerosi film dell’epoca neorealista che della Fontana hanno mostrato le immagini più iconiche.

La passione del cinema a Roma

Roma non è solo storia antica, è anche una città con una profonda passione per il cinema. La città ha ospitato numerosi set cinematografici e ha lanciato moltissime star. Gli studi di Cinecittà, spesso chiamati la Hollywood sul Tevere, hanno visto la realizzazione di film leggendari, come ad esempio La dolce vita di Federico Fellini.

Tuttavia, Roma vanta alcuni dei cinema più storici e affascinanti del mondo. Per esempio c’è il cinema Quattro Fontane, aperto nel 1954; il Fiamma, situato vicino a Villa Borghese e molti altri ancora. Ma ciò che sconvolge più di tutti è il fatto che in una città del genere si trovi il cinema più piccolo del mondo.

Il cinema più piccolo del mondo

Si tratta del cosiddetto Cinema dei Piccoli, situato nei giardini di Villa Borghese. Questo piccolo gioiello ha ottenuto un Guinness World Record come il cinema più piccolo del mondo in attività. Con soli 63 posti, offre un’esperienza cinematografica intima e unica. Quasi d’elite.

Il Cinema dei Piccoli è noto per la sua programmazione dedicata principalmente ai bambini, ma non mancano anche proiezioni per adulti. Inaugurato nel 1934, è diventato un punto di riferimento per le famiglie romane e per chi cerca un’esperienza cinematografica diversa dalle grandi sale commerciali.