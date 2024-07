Il Colosseo è quadrato, è tutto vero | Oltre all’anfiteatro Flavio nella Capitale c’è anche suo ‘fratello’: puoi arrivarci solo così

Roma: una città eterna ricca di monumenti

Roma, la città eterna, è una metropoli che racchiude secoli di storia e cultura. Passeggiando per le sue strade, si può respirare l’aria di un passato glorioso che si riflette nei suoi monumenti, dai più celebri ai meno conosciuti. Roma è una delle mete turistiche più ambite al mondo, attirando milioni di visitatori ogni anno, desiderosi di ammirare la sua bellezza senza tempo e i suoi tesori architettonici.

Tra i monumenti più iconici di Roma, il Colosseo spicca come simbolo indiscusso della città. Questo anfiteatro, costruito nel I secolo d.C., è una delle sette meraviglie del mondo moderno e continua a stupire per la sua imponenza e la sua storia. Non meno importante è il Pantheon, con la sua cupola perfetta e l’oculo che lascia filtrare la luce naturale, creando un’atmosfera mistica. La Basilica di San Pietro è un’altra tappa obbligata. Con la sua cupola maestosa progettata da Michelangelo, offre una vista panoramica sulla città che toglie il fiato. Piazza Navona, con le sue fontane barocche e l’animata vita diurna e notturna, è un altro luogo che incanta i turisti.

Il flusso turistico verso Roma è costante e inarrestabile. La città accoglie visitatori provenienti da ogni angolo del pianeta, tutti desiderosi di scoprire le meraviglie che ha da offrire. Dai gruppi organizzati alle coppie in luna di miele, dalle famiglie ai viaggiatori solitari, ognuno trova a Roma qualcosa di unico e affascinante.

Il Colosseo quadrato come icona dell’architettura moderna

Tra i numerosi monumenti di Roma, uno in particolare spicca per la sua architettura moderna e il suo significato storico, il Palazzo della civiltà italiana, noto anche come Colosseo quadrato. Situato nel quartiere EUR, questo edificio è un esempio straordinario di architettura razionalista del XX secolo. Esso fu progettato per essere uno dei principali edifici dell’Esposizione universale di Roma del 1942, un evento che però non si svolse mai a causa della Seconda guerra mondiale. La costruzione dell’edificio, iniziata negli anni Trenta, fu completata solo nel dopoguerra. Realizzato in cemento armato, il palazzo è caratterizzato da una serie di archi ripetuti 216 volte su tutti e quattro i lati, conferendo all’edificio un aspetto imponente e armonioso.

In cima al Colosseo Quadrato si trova l’iscrizione “Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori”. Questa frase celebra il genio e la creatività del popolo italiano. L’edificio è arricchito da 28 statue che rappresentano le arti e le attività dell’uomo, simboli della grandezza culturale e industriale dell’Italia. Il Colosseo quadrato è facilmente raggiungibile dal centro di Roma. Si può arrivare con la metropolitana linea B, scendendo alla fermata EUR Magliana, oppure con vari autobus che collegano il centro con l’EUR. Una volta arrivati, si può ammirare la struttura da vicino e apprezzarne la maestosità.

Il Colosseo quadrato nel cinema

Questo edificio non è solo un’icona dell’architettura, ma anche un protagonista del cinema italiano. È stato infatti scenografia di film di grandi registi come Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e Federico Fellini. La sua imponente presenza e la sua bellezza geometrica lo rendono un soggetto perfetto per il grande schermo.

Roma è una città che offre una vasta gamma di monumenti storici e moderni. Dal Colosseo, simbolo dell’antica Roma, al Colosseo quadrato, esempio di architettura moderna, la città eterna è un tesoro senza fine per chi ama la storia, l’arte e la cultura. Ogni angolo di Roma racconta una storia e ogni monumento è un testimone del passato glorioso e della continua evoluzione di questa magnifica città.