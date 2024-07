La Città che Muore è in Italia: si trova alle porte di Roma | Vacci a luglio e sarai stregato da questo ‘passaggio’

Borghi italiani: scrigni nascosti di storia e fascino

L’Italia è famosa per le sue città d’arte, ma spesso sono i piccoli borghi, nascosti tra le colline e lontani dalle principali rotte turistiche, a custodire il vero cuore della nostra storia e cultura. Questi luoghi, ricchi di fascino e tradizioni, offrono ai visitatori un’esperienza autentica e immersiva, lontana dal caos delle metropoli.

Il Lazio, in particolare, vanta una miriade di borghi antichi, ognuno con una lunga storia da raccontare e paesaggi mozzafiato da esplorare. Approfittare del bel tempo estivo per scoprire questi gioielli nascosti è un’opportunità imperdibile per chi ama il connubio tra natura, arte e storia.

Il Lazio è una regione che, oltre a ospitare la capitale Roma, racchiude numerosi borghi che sono veri e propri tesori nascosti. Da Calcata a Sperlonga, passando per Subiaco e Nemi, ogni borgo ha una sua unicità, fatta di antiche strade, architetture medievali e panorami che sembrano usciti da un dipinto. Questi luoghi offrono la possibilità di fare un salto indietro nel tempo, passeggiando tra vicoli stretti e silenziosi, scoprendo chiese secolari e gustando la cucina locale in piccoli ristoranti tipici.

Tra i borghi più affascinanti del Lazio, Civita di Bagnoregio merita un’attenzione particolare. Conosciuta come la città che muore, questo antico borgo sorge nel cuore della Tuscia Laziale, facente parte del comune di Bagnoregio, nella Valle dei Calanchi. Civita di Bagnoregio si erge su una piccola collina di argilla, dominando dall’alto le valli dei torrenti Torbido e Chiaro. La collina, continuamente erosa dagli agenti atmosferici, rende il borgo isolato e quasi sospeso nel tempo, accessibile solo attraverso un lungo ponte pedonale in cemento.

Civita di Bagnoregio: la città che muore, un borgo sospeso tra mito e realtà

La vista dal belvedere, unico punto di partenza per raggiungere a piedi la cittadina di Civita di Bagnoregio, è mozzafiato. Il lungo ponte che conduce al borgo sembra una linea sottile che divide il mondo moderno dall’antichità, regalando ai visitatori un’esperienza quasi mistica. Civita appare come un luogo incantato, dove le case antiche circondano la piazza principale, dominata dalla Chiesa di San Donato, e dove ogni angolo racconta una storia millenaria. Passeggiare tra i vicoli di Civita di Bagnoregio è un’esperienza unica. Le strette viuzze conducono alla scoperta di scorci meravigliosi e piazzette nascoste, dove il tempo sembra essersi fermato. Incontrando di tanto in tanto piccoli ristoranti caratteristici, è possibile concedersi una pausa gourmet, assaporando i piatti della tradizione locale. La sensazione di essere sospesi nel vuoto, circondati dalla bellezza dei calanchi, dona un senso di pace e meraviglia, rendendo la visita indimenticabile.

Civita di Bagnoregio ha una storia che risale a circa 2.500 anni fa, quando fu fondata dagli Etruschi. Da allora, ha vissuto periodi di grande splendore e momenti di declino, sempre al centro delle vicende storiche della Tuscia. Il borgo ha visto passare Goti, Longobardi e lo Stato della Chiesa, ognuno dei quali ha lasciato tracce del proprio passaggio. Uno degli aspetti più affascinanti di Civita di Bagnoregio è proprio il lungo ponte che la collega al mondo esterno. Questo passaggio, percorribile solo a piedi, sembra dividere la frenesia della vita moderna dalla tranquillità e dalla bellezza senza tempo del borgo. Attraversarlo è come entrare in un’altra dimensione, dove la natura e la storia si fondono in un panorama di rara bellezza.

Conclusione

Civita di Bagnoregio, con il suo panorama mozzafiato e la sua atmosfera sospesa nel tempo, rappresenta uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Visitare questo luogo significa fare un viaggio nel passato, immergersi in una storia millenaria e godere della bellezza naturale della Valle dei Calanchi.

Per goderselo pienamente si consiglia di prenotare un soggiorno in una delle strutture caratteristiche all’interno del piccolo borgo, dove alcuni bed and breakfast offrono un’esperienza unica con una vista spettacolare sulla cittadina.