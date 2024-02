I manganelli della polizia contro i ragazzi si possono giustificare?

E’ stato il Presidente Sergio Mattarella, il giorno dopo gli scontri tra la polizia e i ragazzi che manifestavano a Firenze e a Pisa a favore della Palestina. Le immagini della polizia che caricava i ragazzi usando i manganelli ha fatto dire al Presidente: “I manganelli con i ragazzi esprimono un fallimento e non un’autorevolezza”. Un concetto che non poteva essere reso meglio. Si possono giustificare i colpi di manganello della Polizia?

L’uso della forza da parte della polizia nelle manifestazioni pubbliche, in particolare l’uso dei manganelli, è un argomento che solleva questioni di bilanciamento tra il mantenimento dell’ordine pubblico e il rispetto dei diritti umani.

In molte giurisdizioni, la polizia è autorizzata a utilizzare la forza, anche i manganelli, per disperdere le manifestazioni che sono considerate illegali o quando si ritenga necessario per proteggere la sicurezza pubblica. Ma le linee guida internazionali sottolineano che qualsiasi uso della forza da parte della polizia deve aderire ai principi di legalità, necessità, proporzionalità e precauzione.

Principi guida a cui la Polizia deve attenersi

Legalità: la polizia deve agire in base alla legge e con l’autorizzazione legale.

Necessità: l’uso della forza deve essere limitato alle situazioni in cui è strettamente necessario per raggiungere un obiettivo legittimo.

Proporzionalità: la forza utilizzata deve essere proporzionata alla minaccia affrontata e all’obiettivo da raggiungere.

Precauzione: la polizia deve cercare di minimizzare i danni e le lesioni e rispettare e preservare la vita umana.

Controversie e Critiche

L’uso dei manganelli durante le manifestazioni è spesso fonte di controversie, soprattutto quando si verificano lesioni tra i manifestanti, come nel caso di Pisa e Firenze. Critiche emergono in particolare nei casi in cui l’uso della forza è percepito come eccessivo o non giustificato dalle circostanze. Organizzazioni per i diritti umani e gruppi di attivisti hanno espresso preoccupazione per quello che considerano un uso eccessivo della forza da parte della polizia in varie parti del mondo, sostenendo che può violare i diritti umani dei manifestanti, inclusi i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica.

Responsabilità e Formazione della Polizia

Un aspetto cruciale per prevenire abusi è la formazione adeguata degli agenti di polizia, che dovrebbe includere non solo tecniche di gestione delle folle, ma anche l’educazione sui diritti umani e sui principi etici. La responsabilità e la trasparenza nelle operazioni di polizia sono essenziali per mantenere la fiducia pubblica. Questo include indagini indipendenti sugli incidenti in cui l’uso della forza risulti in lesioni gravi o morti, e, se appropriato, l’assunzione di responsabilità da parte degli agenti coinvolti.

Il dibattito sull’uso dei manganelli e più in generale sulla gestione delle manifestazioni pubbliche da parte della polizia rimane attuale e sfaccettato. La ricerca di un equilibrio tra sicurezza e libertà richiede un dialogo continuo tra forze dell’ordine, società civile e legislatori per garantire che le politiche e le pratiche rispettino i diritti fondamentali mentre si cerca di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.