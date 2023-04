I luoghi del sesso e dell’amore a Roma

Sesso a Roma…Non solo i luoghi romantici per gli innamorati ma tutti quei posti che possano riaccendere la passione, anche tra stanchi partner: all’aperto, al chiuso o comunque nella propria auto, protetti e garantiti dal buio e dai vigilantes.

Roma di notte per la passione degli innamorati

Lui poco più che ventenne, vive un colpo di fulmine per lei e non pensava che sarebbe stato possibile. Un sogno averla incontrata. Di lei le piace tutto, il sorriso, lo sguardo, le mani, il corpo. Soprattutto la sua voce, come si muove. Quando si volta di scatto indietro e lo fissa un secondo con occhi verde-mare e una cascata di capelli castani, che accompagnano il movimento della testa, scoprendo la faccia. Appuntamento alle 7. In albergo, perché lei è americana. Turista. Ha vent’anni come lui. Dove andranno? Roma di notte può stupire chiunque, se l’itinerario tocca i luoghi canonici. Una serata che non si dimentica.

Roma conserva dopo il tramonto, il fascino romantico di sempre. Un luogo ideale per sentirsi innamorati e desiderare di passare momenti indimenticabili con la persona che ti piace.

Comincia così un’avventura classica che di più non si può. Due innamorati nella notte romana. Il ponentino non si avverte più ma una leggera brezza risale il Tevere e scuote le chiome degli alberi che punteggiano i viali. L’albergo è vicino a Ponte Milvio. Lui ha la vespa parcheggiata nel piazzale e le va incontro a piedi, in questa serata di primavera. La prima passeggiata è sul pavimentato a ciottoli, superando il fiume, senza macchine attorno e con migliaia di lucchetti bloccati insieme tra loro e al ponte. Simboli argentati di tanti amori che si sono voluti scambiare una promessa. Non si sa quanto durerà. Comincia così una fuga d’amore notturna per le strade di Roma, un ragazzo ventenne e la sua innamorata straniera, in un’atmosfera davvero magica.

I luoghi dell’amore e del sesso a Roma

Ponte Milvio è solo l’inizio. Sarà anche una notte di sesso? Non lo sappiamo. Per quei ragazzi non è la cosa più importante ma la miccia potrebbe scattare in qualsiasi momento, sempre che ve ne sia la possibilità e con una vespa ho i miei dubbi. Comunque non mettiamo limiti alla Provvidenza. Attraversare Villa Borghese al tramonto per vedere la città dal Pincio, scendere per le stradine del centro storico, fino a Fontana di Trevi. Un set cinematografico a disposizione. Mangiarsi una pizza a taglio in via Borgognona e poi Trinità dei Monti, Piazza Venezia, il Foro Romano e il Colosseo. Con la sua maestosità potrebbe essere lui a decretare il momento giusto da coronare con un bacio. La notte potrebbe continuare con una corsa al Circo Massimo, un ritorno verso Trastevere, un salto al Gianicolo. Quanti angoli bui dai quali si può stare con lo sguardo negli occhi del partner e alle spalle la scenografia della Città Eterna!

Quanto tempo aspettano per la prima volta?

Sono luoghi romantici, dove due innamorati vivono della propria esaltante esperienza d’amore in un contesto ideale, una serata che non si scorderà mai per il resto della vita. Roma ne ha tanti di luoghi per fare l’amore, luoghi in cui appartarsi, nascondersi alle attenzioni indiscrete. Quando faranno sesso i nostri due innamorati? Uno studio scientifico condotto quest’anno su un campione di 1000 adulti e pubblicato anche sul sito zankyou.it ha dato risultati incredibili. Lo studio è stato realizzato dalla società Adam & Eve, americana, che vende prodotti per adulti tramite e-commerce. Il più grande distributore di preservativi, giocattoli sessuali ed erotici negli Stati Uniti.

Quanto attendono in media le coppie prima di far l’amore insieme per la prima volta?

Il 10% ha dichiarato di fare l’amore al primo appuntamento, mentre il 39% attendono in media un mese prima di tenere un rapporto completo. Il 34% aspetta venti giorni circa mentre il 17% delle coppie si concede all’intimità 50 giorni dopo il primo incontro.

Esiste un momento giusto per fare l’amore per la prima volta? C’è un periodo di attesa consigliato?

“L’aspetto del tempo giusto nel quale cominciare a fare sesso è cruciale in una relazione – sostiene Ilaria Cardani, life coach e blogger di La persona giusta per te. Diciamo che il momento giusto è una sorta di accordo astratto che avviene spontaneamente all’interno della coppia…”

Chissà se i nostri innamorati immaginari rientrino in quel 10% ma certamente non avranno aspettato troppo tempo, visto che lei deve ripartire per gli Stati Uniti. Se voleva lasciare un’impronta indelebile nei suoi ricordi avrà dovuto regalarsi quell’emozione almeno in una delle sere seguenti il primo incontro. Ma dove fanno l’amore le coppie eterosessuali di qualsiasi età a Roma? Soprattutto quando sono giovani, non hanno a disposizione un appartamento e non vogliono usare uno degli alberghi compiacenti, e un po’ loschi, a pochi euro, intorno alla Stazione Termini?

La cosa interessa non solo le giovani coppie ma anche coloro che vogliono uscire dalla monotona routine matrimoniale quotidiana. Anche su questo aspetto ci viene in aiuto zankyou.it, suggerendoci alcuni luoghi particolari in cui si può fare l’amore in città, affinché la passione non vada sprecata e l’intensità di un rapporto possa venire recuperata grazie alla fantasia della coppia.

La spiaggia è sempre un’ottima alleata

Se non siamo d’inverno e non ci sono temporali in vista la spiaggia è sempre un’ottima soluzione. Quando scende la notte il litorale di Torvaianica, Ostia o Fregene ha poche aree illuminate dalla strada o dalle case vicine. Il contatto con la sabbia e la vicinanza del mare, le stelle che ti guardano da lassù, sono tutti ingredienti irresistibili per passare un’ora indimenticabile. Se poi la temperatura aiuta, c’è anche la possibilità di farlo in mare, sempre che qualcuno, male intenzionato, non porti via vestiti, soldi, chiavi di casa e documenti.

Si lo so la spiaggia ha delle controindicazioni. La rena che ti entra dappertutto ed è difficile da nascondere in caso vi sia un altro lui o lei ad aspettare a casa. Specie se si suda, diventa terribile levarsela di dosso e il bagno potrebbe essere risolutore se non fosse per il salmastro che si fissa sulla pelle, che ti sconvolge la pettinatura e che non si asciuga tanto in fretta, una volta usciti dalle onde.

La piscina pubblica di notte è proibita

L’acqua è sempre un richiamo infallibile. In piscina non c’è il salmastro ma comunque c’è il cloro. Resta che il contatto fisico in una piscina, in assenza di osservatori, è sempre molto eccitante. Se la piscina è pubblica sarà dura non farsene accorgere. Aspettare che gli altri si allontanino per andare a mangiare o perché il turno è terminato mi pare di difficile attuazione. Se si può entrare in una piscina di notte quella è l’occasione giusta! Purché la piscina non sia il Fontanone del Gianicolo o una delle belle fontane di Roma come l’Esedra o Fontana di Trevi, ecco non fatelo!

Prati, boschi, luoghi appartati in campagna

Il prato così morbido e fresco è un invito a sdraiarsi. Meglio ancora se siamo in campagna di maggio, su un campo di papaveri e margherite, dai mille colori o nascosti tra una “folla” di girasoli o tra le spighe di mais. Anche qui c’è un pericolo, che vi scopra il contadino e venga a rompere l’incantesimo! Se siete nel bosco e vi scopre un cinghiale non abbiate paura, lui ne avrà più di voi e si allontanerà. Ma prati e boschi pullulano di insetti fastidiosi, zanzare, moscerini, tutti animaletti che possono rovinare un’atmosfera faticosamente raggiunta.

In ascensore, in volo, nel letto degli amici, al bagno del ristorante

Uno dei posti meno banali per fare l’amore e, per questo, anche uno più eccitanti è l’ascensore. Presente nelle fantasie erotiche della maggior parte di noi, forse grazie alle tante scene girate nei film, dove però il tragitto dei grattacieli americani lo consente, più che da noi. Posso sempre fermare l’ascensore e fingere un guasto. Vuoi mettere l’eccitazione che prenderà la coppia che si vede nello specchio, ipotizza telecamere nascoste che riprendono la scena e l’ansia e la voglia di essere scoperti?

Simile all’ascensore è il bagno dell’aereo durante il volo. Anche qui gioca molto la fantasia. Nelle traversate oceaniche si passano molte ore al buio, sonnecchiando e infilarsi sotto le coperte un po’ scomodamente sui sedili oppure rifugiarsi nella toilette, finalmente libera, dà molte marce in più. Si potrebbe dire lo stesso di un bus di linea, anche durante la gita in montagna. Un’opportunità per chi sta nelle ultime file. Tutte situazioni che battono in eccitazione il farlo in auto o sul letto di casa, ancorché di un conoscente, magari mentre il gruppo degli amici ci aspetta per terminare la cena o la festa e potrebbero salire a sorprendere la coppia. Sono tutte condizioni eccitanti che rompono con la monotonia matrimoniale.

Negli angoli meno consueti della casa

Anche a casa propria si possono trovare situazioni diverse meno monotone. Basta un minimo di fantasia che ci porti oltre le lenzuola e la classica doccia insieme. Come assaporare il gusto dell’insolito in casa? Nella vasca da bagno. Uno spazio dimenticato, a vantaggio della doccia, dove però possiamo recuperare un tempo di relax perduto. Immergersi nella vasca con il partner può dare vita a momenti indimenticabili. Bisogna essere comunque un po’ atletici. Lascio a voi il piacere di decidere dove trascinare il lui o la lei nel momento della massima passionalità. A quel punto anche il tappeto davanti al caminetto, il divano, il tavolo di cucina o la scrivania (stile avventura con la segreteria in ufficio) possono funzionare benissimo, compresa la lavatrice, in centrifuga, delle barzellette.

Sesso a Roma: in un motel, fuori città o nella stanza stile “cabañas”

Siete stanchi di farlo a casa? Potete sempre prendere l’auto e andare in un albergo fuori città, un semplice motel sull’autostrada o un agriturismo romantico in un borgo antico a pochi chilometri, magari con attorno piccole osterie, dove fermarsi per una cenetta o prima o dopo i momenti della passione.

In alternativa c’è il rifugio esclusivo detto anche Lovers Excape, fuga per amanti. Nel cuore del Pigneto, a Roma sud, un rifugio d’amore per coppie, un intero appartamento per serate intime e romantiche senza essere visti e riconosciuti. Volendo puoi pernottare oppure fermarti poche ore. La suite dispone di una vasca idromassaggio con cromoterapia king size, una sauna ad infrarossi, palo lap dance, parete di specchi, altalena dell’amore, aromaterapia in diffusione e bottiglia di spumante omaggio! Il tutto nella cornice colorata creata da luci led sparse per tutto l’appartamento. All’occorrenza si possono sempre spegnere, sia chiaro.

La massima privacy è garantita da una entrata direttamente su strada, senza passare per la reception tipo hotel e con possibilità di self check-in automatico, ovvero senza che nessuno veda in faccia sia lui che la signora. Questo tipo di alberghi del sesso all’estero sono molto diffusi. Ogni città latino americana ne ha diversi, all’entrata e all’uscita, sulle vie principali. Si chiamano Cabañas. Si entra e si parcheggia in un garage, dal quale si accede direttamente alla camera. Una telefonata avvisa del prezzo e delle opportunità. Vuoi attrezzi speciali, vuoi spumante, vuoi cenare, decidi tu. Una porticina girevole serve per pagare in contanti, nessuna traccia parlerà dei clienti. Quando andrete via, nessuno vi vedrà. Le Cabañas hanno nomi suggestivi: Malibú, Akí, Miami, Pasión, Éxtasis, Presidente, la Casita del Amor, la Oficina, Cariño, Andrómeda, la Compañía, Happy City, El Jardín, Universal, Obsession, Las Palmeras, Scape y Caribe.

All’aperto: tra la folla al concerto o al drive in

Siete a un concerto, nascosti nella folla che è presa dall’esibizione della band. Nessuno si accorge che voi due siete molto vicini, in piedi. Vi state strappando i vestiti. Non tutti, quelli che bisogna togliere. La notte è una vostra alleata. Siete da applausi. Più facile e scontato farlo in auto al drive in, coi vetri oscurati e due ore a vostra disposizione. Le voci degli attori creeranno quella magia che rende il tutto rischioso ed eccitante. L’auto è un nido. Nella altre accanto succede lo stesso. Il film è una scusa. Qualcuno neanche si accorge quando è finito.

Sesso a Roma…il parking dell’amore, vigilato h24

Una struttura geniale. Esiste dal 2018, in una zona nascosta della Tiburtina, vicino a un deposito DHL, tra via Leofreni all’angolo con via di Salone. È aperto tutti i giorni per tutto il giorno e ha una risposta ad ogni vostro timore. Si chiama Parking Camporella, e il nome già è esplicativo, per i meno giovani. Si tratta di una struttura tipo parcheggio, diviso in 55 box auto dove stare “in disparte con il proprio partner“.

Ognuno può tranquillamente sostare nei posti auto, separati tra di loro da siepi e con chiusura di un cancello automatico singolo. Vi mettete dove c’è posto, come quando parcheggiate sotto casa. La vostra privacy sarà lontano da occhi indiscreti e in piena sicurezza poiché il parcheggio è vigilato h24 e il costo è 4€ per ogni ora o frazione e di 2€ per ogni mezza ora successiva o frazione.

Pare che l’imprenditore abbia avviato un’analoga impresa a Bari dal 2006. La riservatezza e la sicurezza sono la chiave del successo di questa iniziativa, assieme alla economicità. Nessun albergo può competere, neanche il campeggio! In genere questo tipo di parking dell’amore offrono anche altri servizi. Business calls business! Distributori di preservativi, bagni attrezzati, merchandising di riferimento non mancheranno di arredare gli spazi esterni del parcheggio col tempo.

Il parcheggio per scambisti, ancora una frontiera del sesso a Roma

La vostra coppia etero è particolarmente birichina e aperta a nuove esperienze? C’è la soluzione. Si chiamano Car parking sex, sono luoghi pubblici di ritrovo per scambisti. Frequentati per lo più di sera, all’ombra della luna che illumina il Colosseo. Sul web decine di segnalazioni, si parla addirittura di parcheggi vicini a ospedali. Di regola si riempie dal venerdì, dopo le 22.30. “Le auto iniziano ad arrivare nella strada che da piazza Numa Pompilio porta al Circo Massimo, dove c’è una piccola carreggiata laterale che termina su un’area verde, ed è qui che avvengono gli incontri”, scrive Sabina Cuccaro sul suo blog romano Sexandrome.it.

Sabina non ha avuto difficoltà a scoprire qual è uno dei posti più trafficati dagli scambisti. “Ci sono segnalazioni su internet. Dalle Terme di Caracalla al parcheggio del Palazzetto dello Sport, passando per il Fungo dell’Eur e il piazzale dietro la Farnesina” dice la blogger che un venerdì sera ha voluto dimostrare quanto sia semplice scovare i ritrovi degli scambisti che amano ostentare i loro rapporti. Il tutto, ovviamente, in modo indisturbato, “senza aver mai visto forze dell’ordine in giro”. Se i nostri due innamorati alla prima uscita sono incappati in uno di questi luoghi, state sicuri che la scintilla è scattata e il ricordo della serata rimarrà in loro vivido per sempre.

