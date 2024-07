Ho vinto l’Isola dei Famosi e mi sposo | L’attore convola a nozze con la sua fidanzata: data fissata e location da urlo

L’attore festeggerà sia la vittoria del reality che la sua scelta di convolare a nozze: tutto su di lui e sul matrimonio del momento.

Le cose per L’Isola dei Famosi non si mettono bene, dal momento che il programma sembrerebbe star vivendo il suo canto del cigno finale. Dopo l’esclusione di Ilary Blasi, la quale a sua volta fu aspramente criticata per la conduzione dello show, adesso anche Vladimir Luxuria sembrerebbe in bilico.

La conduttrice attuale, infatti, è stata spesso osteggiata non solo dagli spettatori, ma anche da alcuni colleghi che, come rapaci, non vedono l’ora di mettere i propri artigli sulla preda che è il format di Mediaset. Tuttavia, il futuro dell’Isola è ancora incerto, per cui solo nei prossimi mesi si avranno certezze in merito.

Attualmente, inoltre, Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe non essersi ancora sbottonato più di tanto, preso com’è da tantissimi altri format. Le gatte da pelare sono tante, poiché anche Il Grande Fratello sta vivendo una crisi inaspettata nel campo dell’intrattenimento.

Ad ogni modo, per quante cattive notizie ci siano relativamente a questo reality show, ve ne sono altrettante anche di positive. Infatti, è giunta da qualche manciata di giorni la notizia relativa all’attore che ha vinto l’edizione dell’Isola dei Famosi: convolerà a nozze con una donna meravigliosa.

Chi è il fortunato?

Stando alle informazioni fornite da Comingsoon.it, ad annunciare le nozze imminenti sarebbe stato lo stesso attore, preso da una sorta di esuberanza improvvisa. Ciononostante, l’attore in questione non è il vincitore di questo momento, della presente edizione, bensì di quella del 2019.

Ai tempi c’era ancora Ilary Blasi, la quale ha appreso nonostante tutto la notizia con una gioia indescrivibile. La figura di spicco di cui si sta parlando è Nicolas Vaporidis. In molti potrebbero conoscerlo per aver prestato la sua performance a film italiani quali Notte prima degli esami.

Il matrimonio di Nicolas

“Mi sposo tra due settimane” è stato il lapidario annuncio dell’attore, come riportato da Repubblica. La fortunata in questione sarebbe Ali Rinaldo. Questa sarebbe, ad ora, la seconda moglie che si unisce a Vaporidis. Nonostante tutto, non si sa ancora molto di questo personaggio.

Vaporidis ha annunciato come segue: “Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me”. Gli amici ed ex colleghi si congratulano con lui.