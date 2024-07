‘Voglio te sul trono a settembre’, l’ex calciatore è stato contattato poco fa | La De Filippi punta tutto su di lui

Maria De Filippi punta su di lui. Lo vuole esattamente sul trono a settembre. Un ex calciatore, ben noto al grande pubblico.

Nonostante manchino due mesi alla messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne già fervono a iosa i preparativi per scegliere i nuovi tronisti. Del resto, parliamoci chiaro, sono loro i grandissimi protagonisti del dating show che da più di 20 anni ci fa compagnia nel primo pomeriggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì.

In ogni caso pure il Trono Over è amatissimo dai numerosi telespettatori. Anzi possiamo dire, e pure ragione, che talvolta ruba la scena all’altro grazie alle accattivanti vicissitudini che avvengono tra dame e cavalieri. Fatto sta che lo scorso anno, con la salita al trono della bellissima Ida Platano, si è capito che la suddivisione tra i due ambiti non è più così netta.

Tra l’altro si mormora, dopo che alla fine lei si è portata a casa nulla di fatto, che possa pure decidere di ritornare al programma sempre come tronista, come possiamo leggere su Gossip e Tv. In lizza pare che ci sia in tale direzione anche l’ex corteggiatrice Marika Abbonato, così come Mario Cusitore che ha proprio corteggiato in trasmissione la parrucchiera ormai bresciana di adozione.

“Voglio te sul trono a settembre”, Maria De Filippi punta all’ex calciatore

Chiaramente le forti indiscrezioni non si fermano qui. Passando al Grande Fratello che pure quest’anno ha fatto vedere ad Alfonso Signorini di cotte e di crude, si vocifera che Massimiliano Varrese sia realmente interessato a partecipare a Uomini e Donne come tronista. E dopo la sua intervista rilasciata a Turchesando dove ne ha parlato sembra che Maria De Filippi ci stia pensando seriamente a una sua possibile candidatura.

Altro affascinante uomo che, secondo alcune voci, riportate da Mondotv24, potrebbe essere tra i nuovi tronisti è Edoardo Sanson, celebre ex della bellissima Anita Olivieri. Tuttavia pare che, al di là di queste ghiotte possibilità, la vedova Costanzo abbia rivolto la sua massima attenzione verso un altro. Parliamo di ex calciatore, nonché grande protagonista dello show in passato ma come cavaliere.

Sossio Aruta non esclude nulla

Parliamo di Sossio Aruta che negli scorsi mesi ha chiuso definitivamente con la sua Ursula Bennardo che ha conosciuto proprio alla Corte di Queen Mary. Tuttavia è stato lo stesso sportivo a far chiaramente intendere, come si legge su Gossip e Tv, che potrebbe cogliere la palla al balzo qualora ricevesse la proposta.

In ogni caso non ha escluso affatto un suo possibile ritorno. E per rimanere in ambito ritorno, ritroveremo a partire da settembre all’interno del dating sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti che rivestono da moltissimi anni. Niente trono per loro, come si era sussurrato precedentemente. Sono stati gli stessi a smentire ogni cosa a riguardo come ha spifferato Lorenzo Pugnaloni.