‘Se torna Mario, vado a corteggiarlo’, Tina non crede alle sue orecchie | La De Filippi ha le idee chiare

Cosa sta succedendo a Uomini e Donne? Lo studio è sconvolto quanto Tina Cipollari, ma De Filippi non demorde.

Uomini e Donne è un programma che ha fatto la storia della televisione italiana, soprattutto per quel che riguarda la rete Mediaset. Guidato in modo magistrale da Maria De Filippi, le stagioni si susseguono senza che il pubblico risenta della effettiva ripetitività del format.

In effetti, a cambiare più di tutto, sopra ogni cosa, è la natura viva e umana dei partecipanti. Difatti, al di là di opinionisti e opinioniste, vi è un forte ricambio tra i concorrenti dello show. Da una parte, questo è segno del fatto che la formula per trovare l’amore a quanto pare funzioni.

Dall’altra, è segno di una forte intelligenza imprenditoriale da parte degli autori. Non a caso, tra coloro che si occupano della stesura di ciascuna puntata, emerge la figura di Maria De Filippi, la quale è altresì proprietaria di un’azienda specifica che si occupa di fabbricare questi contenuti, la Fascino.

In effetti, di proprietà intellettuale Fascino è un altro fiore all’occhiello della rete di Pier Silvio, vale a dire Temptation Island. Attualmente, questo programma sta andando in onda tutti i giovedì in prima serata, su Canale 5. Lo share è alle stelle, ma Uomini e Donne resta comunque sulla cresta dell’onda dopo anni e anni.

Cosa succede a Uomini e Donne?

A quanto pare, non vi è un attimo di tregua nello show. Dopo innumerevoli crisi e scenate da parte di alcuni concorrenti, i quali hanno scoperto segreti inconfessabili tra tronisti e corteggiatori e che hanno prontamente rivelato alle telecamere, ecco un ulteriore scoop che colpisce la figura di un uomo, nello specifico.

La persona in questione si è trovata infatti al centro di un dibattito o, meglio sotto la luce dei riflettori, in seguito a una intervista piuttosto singolare. Ciò che ha rivelato è questo: “Sono entrato nel programma il 31 gennaio 2024. Ho conosciuto davvero tantissime belle persone. Ad oggi, però, non ho ancora trovato l’anima gemella”. Si tratta di Mario Verona.

L’intervista di Mario

L’intervista esclusiva è stata condotta da Teleradiosciacca.it qualche giorno fa. Durante questo scambio, Mario ha rivelato dettagli impensabili della sua vita privata e i suoi impegni professionali.

“Se dovessi essere ancora single e dovessero chiamarmi, ci tornerei molto volentieri. La redazione ti coccola, ti fa sentire a casa. Persone come Maria, Gianni, Tina, Tinì, insomma tutti, sono estremamente intelligenti e da loro si può apprendere tanto. Se nelle prossime settimane non incontrerò colei che mi farà battere il cuore, non escludo un mio ritorno nel programma”. Sul web, alcune hanno commentato così, scherzosamente: “Se torna Mario, vado a corteggiarlo”.