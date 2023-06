“Harry e Meghan truffatori”, Spotify contro i duchi di Sussex dopo cancellazione podcast

(Adnkronos) – Il capo dell'innovazione e della monetizzazione dei podcast di Spotify ha etichettato il principe Harry e la duchessa del Sussex Meghan come "truffatori", dopo che il loro accordo pluriennale da 20 milioni di dollari, per realizzare podcast con la piattaforma di streaming, si è concluso dopo aver realizzato appena 12 episodi. La coppia aveva firmato un contratto da 20 milioni di dollari con Spotify nel 2020. Il podcast di Archetypes, realizzato dalla società di produzione audio del Sussex Archwell e ospitato da Meghan, prevedeva conversazioni con amici e celebrità tra cui Serena Williams, Mariah Carey e Trevor Noah e aveva raggiunto la vetta delle classifiche dei podcast in numerosi mercati. —internazionale/[email protected] (Web Info)

