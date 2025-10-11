Halloween si avvicina, a Roma i costumi più richiesti a soli 9,90€ | Questi negozi li conoscono in pochissimi e fai un figurone

Vuoi andare a una festa di Halloween a Roma con il vestito giusto? Allora opta per uno di questi negozi. Qualità e buon prezzo sono garantiti!

Ormai da anni si festeggia anche in Italia la festa di Halloween che coincide con il 31 ottobre. Ma si conosce realmente la storia di questa festa? Probabilmente pochi daranno una risposta positiva. Ha origini celtiche e segnava il Capodanno celtico e l’inizio dell’inverno. In questo frangente si credeva che il mondo dei morti entrasse in contatto con quello dei vivi.

La parola sta a significare “Vigilia di tutti i santi”, in quanto fa riferimento all’evento cristiano che con il tempo ha sostituito le festività pagane. Un elemento simbolico è senza dubbio la zucca che risale alle antiche leggende irlandesi.

Infatti dall’Irlanda la tradizione è arrivata negli Stati Uniti d’America dagli immigrati e successivamente si è diffusa a macchia d’olio. Oggigiorno è un pretesto per indossare le vesti di un personaggio mostruoso e divertirsi in compagnia dei propri amici.

Secondo quanto riportato sul sito secretroma.com pare che ci siano dei negozi nella capitale italiana che vale la pena visitare se si ha in mente di indossare un costume adatto per la festa di Halloween. Se anche tu sei stato invitato a un party nella capitale italiana allora valuta uno di questi punti vendita.

Halloween è alle porte! Ecco il costume che fa per te

Il Magnum Party è uno dei negozi che propone tantissimi trucchi e costumi idonei per l’evento. Ci sono anche palloncini, cake design, face & body painting e tanto altro che vale la pena acquistare. Il negozio si trova in via Columella, 128, 00175 Roma.

A seguire c’è il Toys center, ma da valutare per bambini. Infatti è possibile trovare dei costumi di personaggi popolari e classici realizzati con materiale di qualità. Per chi fosse interessato le sedi si trovano in via Giovanni Conti, in via Orazio Raimondo e in via Prenestina. Se sei curioso di scoprire gli altri negozi allora prosegui nella lettura.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta

Non si può non menzionare il Planet Collection Roma, definito uno dei migliori per i prezzi. Costumi, maschere e accessori per Halloween sono di buona qualità e soddisfano chiunque, anche i più esigenti. Il negozio si trova in via Antonio Pacinotti, 25,00146. La Divina Costumi, invece, si trova a Piazza Enrico Cosenz 7 e propone abiti da noleggiare. In questo caso non ci sono solo quelli per Halloween, ma anche per altre feste in maschera.

Infine c’è il Blitz costumi e decorazioni in via dell’Arcadia, 57. Anche qui è possibile noleggiare il costume per il party dell’horror ci sono anche parrucche, trucchi e qui c’è anche la possibilità di fare un acquisto on-line attraverso il sito del negozio stesso.