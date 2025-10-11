Spesa GRATIS, a Roma ti basta mostrare lo scontrino: riempi il carrello e non paghi nemmeno un centesimo

Pensi che mostrare lo scontrino sia sufficiente per evitare di spendere soldi al supermercato? La verità è questa.

Chi si occupa di una famiglia sicuramente si recherà quotidianamente al supermercato per poter riempire il carrello fino all’orlo con prodotti alimentari di qualità a prezzi convenienti. Per coloro che hanno difficoltà ad arrivare dignitosamente a fine mese c’è la possibilità di usufruire di un bonus, ovvero la Carta dedicata a te.

Il Comune di residenza realizzerà un elenco con i nomi di coloro che possono fare richiesta e sarà possibile spendere 500 euro di prodotti alimentari. Queste persone dovranno avere anche un Isee inferiore a una determinata somma e solo così ci sarà quest’agevolazione.

Chi non ne ha bisogno cerca sempre di trovare l’occasione giusta mettendo a confronto i vari volantini dei supermercati. L’obiettivo è approfittare degli sconti per portare a casa ciò che occorre. Qualcuno terrà conto del budget economico e, di conseguenza, si limiterà negli acquisti. Altri, invece, possono addirittura fare la spesa gratis!

Ti sembrerà impossibile, ma è capitato e il tutto è stato riportato senza tralasciare alcun dettaglio sul sito romatoday.it. al centro della vicenda c’è un giovane che ha tentato di risparmiare ben 600 euro! Ma come è possibile? Andiamo subito a scoprirlo.

Spesa gratis? Basta mostrare lo scontrino

Spesso capita di poter usufruire di alcuni buoni per fare determinati acquisti. Possono essere erogati da Comuni o enti per acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. A seguire ci sono i buoni spendibili in determinati negozi e servizi oppure ci sono i buoni sconto e i coupon che offrono dei risparmi per acquisti futuri.

In questo caso non è stato riportato nulla di tutto ciò, bensì un trucco c’è qualcuno potrebbe prendere in considerazione. In poche parole la persona in questione si è recata alla Pam Superstore dal centro commerciale maximum in via Laurentina e ha fatto la spesa come chiunque altro. Un suo gesto ha fatto insospettire i presenti e ci sono state delle conseguenze spiacevoli.

Intervento immediato della Polizia

In poche parole il furbetto ha fatto ricorso al trucchetto dello scontrino. Ha fatto la spesa e ha rimosso le etichette con i codici a barre a ogni singolo prodotto e ha conservato solo quella dell’articolo con il prezzo inferiore. Ha cercato di farla franca passando alla cassa automatica.

Subito è intervenuto il personale della sicurezza che ha contattato gli agenti del IX Distretto Esposizione e sono intervenuti arrestando il trentaduenne. Un analogo episodio si è verificato in precedenza al Conad di via Pietro Frattini, ma anche in questo caso c’è stato un lieto fine.