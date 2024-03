Hai ricevuto questa chiamata? Blocca subito il numero: non rispondere mai | Ti svuotano il conto in un attimo

Se dovessi ricevere questa chiamata non prenderla a cuor leggero! Non rispondere, blocca il contatto e segnalalo. Ti svuotano il conto subito!

No, non stiamo di certo vivendo un momento facile nel nostro Paese. Non per nulla l’aria che tira è davvero cattiva. La crisi, si sa, è ancora fortissima e pare non voler nemmeno minimamente diminuire, perlomeno non a stretto giro. E che dire dei rincari? Possiamo assolutamente affermare che sono stati e sono tuttora a dir poco spaventosi.

La cosa più grave è però il fatto che abbiano toccato nel profondo tutti quanti i settori. Indubbiamente quello che sta maggiormente a cuore ai consumatori di ogni età è quello alimentare. Del resto bisogna necessariamente mangiare per poter vivere. Ergo, volenti o nolenti, dobbiamo necessariamente andare almeno una volta a settimana a fare la spesa al supermercato.

E poi ci sono tante altre spese da sostenere, sia fisse che variabili, oltre che a quelle impreviste che capitano nei momenti sempre più sbagliati. Dulcis in fundo i costi delle bollette di vario genere, energia elettrica e gas in primis, sono andate alle stelle e il lavoro latita. E oltre a tutto ciò ecco che le truffe di vario genere pullulano ovunque come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia.

Se ricevi una chiamata da questo numero, non richiamare o sono guai

Moltissime, come la Cronaca tristemente ci insegna, vanno davvero forte sul Web dal momento che lì i malviventi trovano un terreno assai fertile per metterle in atto. Non mancano poi, a onor del vero, quelle più tradizionali come dei finti venditori porta a porta, così come quelle che si manifestano tramite una classica chiamata.

Parliamoci molto chiaramente, oggigiorno sul nostro telefonino ne riceviamo parecchie ogni giorno anche se il nostro numero magari non è pubblico e non lo abbiamo rivelato a tante persone. Negli scorsi mesi poi tante realtà ci hanno telefonato per proporci chissà quali mega offerte per le nostre bollette. Ora però se troviamo una chiamata persa, pensiamoci molto bene prima di richiamare.

La nuova truffa che sta dilagando

Se vi consigliamo ciò è perché legato a questo atteggiamento c’è una super truffa. Ora vi spiegheremo meglio e nel dettaglio come funziona. In poche parole vi chiamano, solitamente in orari in cui pensano che faticherete a rispondere, da un numero che non conoscete ma che vi appare. In questa maniera potreste richiamarlo. Vi fanno solo uno squillo.

A quel punto l’istinto vi spingerà a richiamarlo per verificare chi vi abbia cercato. Beh, non fatelo! Prima è bene inserire il numero su Google e controllare che non sia stato segnalato sui vari forum come molesto. Difatti molti lo sono e la cosa più grave è che quelli legati a questa truffa, qualora li richiamerete, vi rimanderanno a un altro numero a pagamento. A quel punto vi ruberanno un botto di soldi.