Hai ancora questa monetina da 10 Lire? Allora sbrigati a venderla: guadagni un sacco di soldi

Hai per caso ancora questa monetina da 1o Lire? Vendila immediatamente. Ci farai tanti soldi!

Con la grande crisi che serpeggia tuttora maligna e pressante nel nostro Paese possedere un valido lavoro nonché un piano B e altre forme di guadagno lecite è da vedersi come una vera manna dal cielo. Del resto, le spese da affrontare, sia quelle fisse che impreviste, sono sempre tante oltre che in certi casi pure assai esose.

Ergo, avere in tasca, o sul proprio conto corrente, sia postale o bancario che sia, dei soldini in più non è per niente male. Ovviamente stiamo parlando di guadagni extra assolutamente leciti e che quindi non vanno contro la Legge. Molti per esempio soprattutto ultimamente si sono impegnati a dare una mano come possono dando magari ripetizioni o facendo compagnia ad anziani.

Altri ancora invece hanno riscoperto vecchie passioni facendole diventare un secondo lavoro. E poi c’è chi vende abiti e oggetti che non indossa più tramite i vari store online che ce lo consentono oppure nei negozi fisici a riguardo che sono ormai molto numerosi anche in Italia. Come lo sono pure i mercatini dell’antiquariato.

10 lire, se hai queste in casa sei ricco

Qui possiamo trovare davvero di tutto. Gli appassionati poi sono a disposti a sborsare grandi cifre pur di accaparrarsi il pezzo al quale tengono. Ovviamente sono super informati e seguono con attenzione anche l’andazzo del mercato, E fra i cimeli super richiesti ci sono di certo le vecchie lire.

Una da 10 in particolare ora come ora vale un’autentica fortuna. Pertanto se scopri di avercela in casa, magari pure in buono stato, non perdere tempo. Cerca il migliore acquirente e vendila subito. In tale maniera non rischierai che venga poi, a stretto giro, sottovalutata e potrai pertanto ricavare dalla vendita un sacco di soldi.

Questa vale oro, vendila subito

Come molti ricorderanno ne sono uscite parecchie di 10 Lire nel corso del tempo, comprese quelle di prova. Quella che oggi vale oro è quella Olivo del 1947 in star linea di conio. Difatti potreste venderla addirittura a 5mila euro. Quella invece di prova del 1946 vale 700 euro. In ogni caso anche le altre 10 Lire Olivo possono valere qualcosa.

Si parla di cifre ben più basse, come 110 o 30 euro ma se ne possediamo più di una è chiaro che possiamo comunque guadagnarci dei bei soldini. Tuttavia, è doveroso ribadirlo, più sono in buono stato e più possono valere. Ergo, vale la pena fare un salto in soffitta e verificare se ne siamo ancora in possesso.