Stipendio medio in Germania: se pensi che sia un paradiso rispetto all’Italia, ti sbagli di grosso

Stipendio medio in Germania, se sostieni che sia ben più alto rispetto al nostro Paese stai toppando. E pure alla grande!

Con la grande crisi, sia sociale che economica, che vige tuttora nel nostro Paese non c’è chiaramente da dormire sonni bei tranquilli su due comodi e soffici guanciali o da starsene sugli allori. Tanto più che pare che la situazione, decisamente preoccupante e incresciosa, non abbia nemmeno la minima intenzione di cambiare leggermente.

E che dire dei rincari? Definirli pazzeschi sarebbe un autentico eufemismo. La cosa più preoccupante, come sentenziano in tanti sui Social che, si sa, sono diventati da tempo ormai una grandissima vetrina per tutti quanti, è che hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. E parliamo di uno di quelli che ci sta maggiormente a cuore per ovvi motivi.

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, pure le bollette di luce, gas, energia e acqua sono andate alle stelle e sovente non sappiamo come pagarle. Anche perché, parliamoci molto chiaramente, il lavoro latita. In molti poi lo hanno perso o hanno visto diminuire, e pure in maniera drastica, le ore lavorative. E ciò si traduce, senza se e senza ma, in meno soldi in busta paga a fine mese.

Stipendio medio in Germania, altro che paradiso rispetto all’Italia!

Anche i pensionati si lamentano per il fatto di percepire un assegno pensionistico a scadenza mensile fin troppo basso, nonostante gli aumenti che ci sono stati per molti di loro. Il Governo, sia passato che attuale, ha indetto per loro e per le famiglie più bisognose Bonus e Super Bonus che toccano e hanno toccato vari ambiti. Tuttavia non sempre tutto ciò è abbastanza.

I giovani poi, non riuscendo a trovare un’occupazione, magari dopo anni e anni trascorsi a sudare sui libri, decidono di andarsene dall’Italia per cercare fortuna altrove. Ecco dunque che si ripropone il classico fenomeno dei cervelli in fuga. Alcuni pensano di giungere in Germania dal momento che sostengono che lì si guadagni bene e in ogni caso meglio che da noi. E’ davvero così? La verità su uno stipendio medio in Germania.

La verità sui guadagni, compresi quelli all’ora

A quanto pare sarebbe così ma non in tutti i casi. Difatti dipende dalla mansione che un lavoratore svolge. Nel 2020, o meglio nel mese di giugno di quell’anno, si viaggiava sui 1500 euro lordi di media. Oggi si parla di un guadagno annuale per un lavoratore sui 44mila euro lordi. In ogni caso un operaio tedesco guadagna circa poco più di 12 euro all’ora.

Chi assiste una persona anziana percepisce 15 euro mentre chi opera nel vasto settore delle pulizie viaggia sui 13. parlando sempre di compenso all’ora. Attenzione a esultare però. Perché se da un lato gli stipendi possono essere talora un pochino più alti di quelli che possiamo percepire in Italia, sappiate che in Germania la vita costa di più. Basti dire che per prendere un appartamento in affitto dovreste almeno versare 900 euro al mese.