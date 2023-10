Guerra Ucraina, Russia accusa Kiev: “Abbattuto drone, l’obiettivo era Mosca”

(Adnkronos) – La Russia accusa l'Ucraina per un attacco con droni che aveva come obiettivo Mosca. "Le forze di difesa aerea – ha fatto sapere via Telegram il sindaco della città, Sergey Sobyanin – nella zona di Istra (a nordovest della capitale russa) hanno respinto l'attacco di un drone diretto verso Mosca". "Secondo le prime informazioni non ci sono stati né danni né vittime nel luogo in cui sono caduti i frammenti" del drone. Stando a fonti del ministero della Difesa, il drone è stato abbattuto nella zona del distretto di Istrinsky. "Il 7 ottobre alle 5.05 ora di Mosca è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di portare a termine un attacco terroristico utilizzando un drone contro obiettivi a Mosca e nella regione di Mosca – hanno riferito dalla Difesa, secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass – I sistemi di difesa aerea hanno distrutto il drone sul territorio di Istrinsky nella regione di Mosca". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

