Gratta e Vinci, c’è un modo per riconoscere quelli vincenti | Il mio tabaccaio di fiducia si è deciso a dirmelo

Vuoi portare a casa un bel gruzzoletto con un semplice Gratta e Vinci? Un tabaccaio ha svelato il segreto. Se non ci credi corri ad acquistarne uno.

Ti sarà sicuramente capitato qualche volta di fare zapping con il telecomando e imbatterti in una pubblicità inerente al gioco. Si chiede agli italiani di non esagerare perché ci potrebbero essere delle spiacevoli conseguenze. Infatti molti temono la ludopatia, ovvero una dipendenza comportamentale caratterizzata dal non saper resistere al bisogno di giocare d’azzardo.

A tal proposito esiste una normativa che prevede il divieto usare qualsiasi mezzo di comunicazione per indurre a spendere sempre più soldi su tavoli da gioco. Per fortuna non tutti vanno incontro a delle spiacevoli conseguenze quando si tratta di dedicarci del tempo senza oltrepassare il limite.

Qualche volta ti sarai recato presso un tabaccaio e magari hai fatto un sogno da cui hai ricavato dei numeri e hai voglia di giocarli. In quel momento pensi che la fortuna possa baciarti, perciò tenti senza metterci tante speranze. Altri, invece, preferiscono tentare chiedendo alla cassa un Gratta e Vinci.

Sono lotterie nazionali ad estrazione istantanea previste dal DM 12 febbraio 1991 e regolamentate dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Secondo quanto riportato sul sito cittàpaese.it pare che un tabaccaio abbia svelato come individuare quello vincente. Se sei curioso di scoprire qual è allora devi proseguire nella lettura.

Gratta e Vinci vincente sarà tuo con questa strategia

Non tutti sanno che questa lotteria nazionale ad estrazione istantanea si è diffusa a macchia d’olio in Italia a partire dal 21 febbraio 1994. Attualmente è possibile anche partecipare a distanza avvalendosi dei canali telematici. Le vincite sono divise in tre fasce: una va fino a 500 euro, la seconda da 501 euro a 10.000 euro e la terza fascia garantisce premi superiori a 10.000 euro.

Sono in vendita presso edicole, tabaccherie, bar e autogrill. In base alla vincita si preleva il denaro presso un qualsiasi punto vendita autorizzato o direttamente presso l’Ufficio Premi di lotteria Nazionale Srl se si parla di cifre elevate. Se desideri portare a casa un bel gruzzoletto allora devi adottare queste strategie e metodi per aumentare la probabilità di vincita.

Piccoli indizi per grandi entrate economiche

Sui siti che permettono l’acquisto di un gratta e vinci ci sono delle chance in più per trovare il biglietto vincente rispetto al biglietto cartaceo. Dovrai scegliere un blocco di biglietti da poco messo sul mercato perché c’è più probabilità di beccare una vincita.

Per quanto riguarda i biglietti cartacei se presentano delle macchioline sulla superficie allora potrebbero essere quelli vincenti. Secondo tabaccai e collezionisti potrebbe essere un codice nascosto tale da distinguere i biglietti vincenti da quelli non vincenti.