Grande Fratello 2023 torna oggi 9 ottobre: nomination ed eliminazioni

(Adnkronos) – Torna oggi, lunedì 9 ottobre, la diretta del Grande Fratello 2023. Alle 21.25 su Canale 5 riflettori accesi sulla Casa più spiata d'Italia con Alfonso Signorini, affiancato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli per la puntata numero 9. Dopo l'eliminazione di Lorenzo Remotti nella puntata di giovedì scorso, sono tre ora gli inquilini in nomination: Anita Olivieri, Grecia Colmeranes e Valentina Modini. Lorenzo Remotti è stato eliminato tra i concorrenti del Grande Fratello nella puntata del 5 ottobre, caratterizzata da un televoto a sorpresa annunciato da Alfonso Signorini. Beatrice, la preferita dal pubblico, ha innescato una serie di nomination che hanno portato Lorenzo, Arnold, Valentina e Vittorio a rischio eliminazione. In ballottaggio sono rimasti Valentina e Lorenzo, fino al verdetto finale con la bocciatura del calzolaio. La puntata, come ormai prassi, si è snodata almeno in parte attorno alla figura di Beatrice, contrapposta praticamente a tutta la Casa. Nessuna possibilità di mediazione, a quanto pare, nonostante l'appello di Alex Schwazer: "Fai tu un passo verso di noi". Messaggio recepito? No, niente affatto. La serata, nella casa, si è chiusa con il tentativo chiarimento tra Grecia Colmenares e Rosy Chin, che nelle prime settimane del programma non hanno sviluppato un feeling particolare. "Io non parlo di te con gli altri, mi serve tempo per comprenderti", ha detto la chef di origine cinese. Nessuna fumata bianca, le distanze rimangono. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

