Gran Bretagna, continua caos dopo guasto tecnico aereo: Ryanair cancella 70 voli

(Adnkronos) – Ryanair ha cancellato circa 250 voli ieri a causa di un guasto tecnico nei sistemi di controllo aereo del Regno Unito. Oggi la compagnia low cost irlandese ne dovrebbe cancellare altri 70. L'amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, ha pubblicato un video sui social network in cui spiega che circa 40.000 passeggeri della compagnia aerea sono stati colpiti da ritardi e cancellazioni. O'Leary ha precisato che lunedì è stata una giornata "molto difficile" e che, sebbene il numero di voli interessati "sia molto basso rispetto ai 3.200 previsti", la compagnia sta "facendo tutto il possibile" per ridurre al minimo "i disagi per i passeggeri". Pertanto, sono state inviate e-mail ai passeggeri interessati e sono stati informati dei loro diritti. Si sta anche cercando di effettuare voli aggiuntivi questo martedì in modo che i passeggeri possano tornare a casa, anche se "è molto difficile" a causa del grande volume di operazioni in questi giorni. Il manager ha fatto sapere che sperano di tornare alla normalità a partire da questo mercoledì e chiede ai passeggeri di avere "pazienza" nonostante quanto sia "scomodo e difficile" essere "bloccati" in un aeroporto. Lunedì il gestore del traffico aereo britannico Nats ha subito un guasto tecnico che ha reso impossibile l'inserimento automatico dei dati del volo, rallentando il processo. Pertanto sono stati costretti a limitare il traffico con l'intento di garantire la sicurezza aerea. Il problema è durato da mezzogiorno fino a dopo le 15. Lunedì, giorno festivo nel Paese e in piena alta stagione di agosto, erano previsti più di 6.000 voli negli aeroporti britannici. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata