Graduatoria test Medicina 2023, oggi il primo scorrimento

Test Medicina 2023, oggi 13 settembre il primo scorrimento della graduatoria consultabile dai candidati nell'area riservata sul sito Accesso Programmato. Dopo la pubblicazione della graduatoria il 5 settembre scorso, il ministero dell'Istruzione sta man mano assegnando i posti disponibili per l'accesso alla facoltà a numero chiuso: con il primo scorrimento sono quindi redistribuiti i posti lasciati vacanti da quei candidati risultati 'assegnati', ma che non hanno formalizzato l'iscrizione nei tempi rimanendo così esclusi definitamente dalla lista. I candidati che risultano 'prenotati' o 'in attesa' dovranno quindi, di scorrimento in scorrimento, confermare l'interesse all'immatricolazione entro e non oltre i 5 giorni lavorativi (fino alle ore 12.00) per non essere esclusi a loro volta dalla lista. Operazione che andrà ripetuta ad ogni successivo scorrimento fino alla totale assegnazione dei posti e, quindi, alla chiusura della graduatoria.

