Gli Obama come scimmie, Trump posta (e rimuove) un video disgustoso

La clip riguardava i brogli alle Presidenziali Usa 2020, su cui emergono sempre più prove: ma scadere nel più bieco razzismo per denunciarli è semplicemente spregevole

L’ex Presidente americano Barack Obama e sua moglie Michelle con corpi di scimmie. È quanto raffigura un video disgustoso trutthato dal suo successore Donald Trump, e poi quantomai opportunamente rimosso “con disonore”.

Il video-fake che raffigura i coniugi Obama come scimmie (immagine dall’account X – ex Twitter – de Il Sole 24 Ore)

Il filmato, spiega l’ANSA, nel complesso era incentrato sui brogli alle Presidenziali Usa 2020 (con particolare riferimento al Michigan). Che i media mainstream perseverano a denigrare come teoria cospirazionista, stile declino cognitivo di Joe Biden, ma su cui effettivamente continuano a emergere prove, riguardanti diversi Stati. In primis la Georgia, che Sleepy Joe “vinse” per 11.779 voti, ma dove la Contea di Fulton ha ammesso di aver validato circa 315.000 schede elettorali fasulle.

U.S. President Donald Trump posted this on Truth Social, which featured the Obamas as monkeys. pic.twitter.com/f0ovYjPnDy — Open Source Intel (@Osint613) February 6, 2026

Il video di Trump che raffigura gli Obama come scimmie

I coniugi Obama, come riporta Sky TG24, appaiono verso la fine della clip, vergognosamente ritratti come primati sghignazzanti grazie all’Intelligenza Artificiale. Che del resto The Donald, ricorda TGCom24, aveva già usato per generare il finto arresto del primo inquilino afroamericano della Casa Bianca.

Il video-fake che raffigura Barack Obama arrestato mentre Donald Trump ride (immagine dalla pagina Facebook di Gianni Cuperlo)

A tutto ciò si potrebbero aggiungere pure le precedenti discriminazioni del Nostro, per esempio nei confronti della comunità somala, etichettata integralmente come «spazzatura». Galeotta, in quel caso, era stata l’accusa di gravi frodi finanziarie che però, ovviamente, è rivolta solo a una minoranza dei migranti originari del Paese dell’Africa Orientale.

Donald Trump (immagine dalla sua pagina Facebook)

In ogni caso, il numero uno Usa potrebbe anche avere tutte le ragioni del mondo: ma scadere nel più bieco razzismo per farle valere è semplicemente spregevole.

Joe Biden (immagine dalla sua pagina Facebook) La Casa Bianca (© Matt H. Wade / Wikimedia Commons) No al razzismo (© Vectorportal.com)