Giudice Catania, Salvini attacca con un video. Anm: “No a screening vita privata”

(Adnkronos) – Matteo Salvini usa un video del 2018 per attaccare, senza nominarla, la giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, che aveva negato la convalida dei provvedimenti di trattenimento nei confronti di quattro migranti tunisini. "25 agosto 2018, Catania, io ero vicepremier e ministro dell’Interno – scrive su X Salvini – . L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla 'assassini' e 'animali' in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…". Apostolico sarebbe infatti riconoscibile tra i manifestanti. L'Anm: "No a screening della vita privata" Un attacco che non piace all'Anm. "Sulla terzietà nessuna discussione, dobbiamo essere terzi e apparire terzi" ma "inviterei a valutare la terzietà sulla base dei provvedimenti che sono assunti e delle argomentazioni poste a sostegno, sennò non se ne esce", afferma ai microfoni di Sky tg24, il presidente Giuseppe Santalucia invitando a "non fare screening al passato, alla vita privata o pubblica, o la compressione dei diritti di manifestazione del pensiero dei magistrati diventa impossibile da reggere". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata