Giubileo, Gualtieri risponde ai lettori: “Ecco come rilancio Roma”

In un botta e risposta al Corriere della Sera durante una diretta con i lettori, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tracciato un bilancio delle sfide che attendono la Capitale in vista del Giubileo del 2025, delineando un percorso che mira non solo alla preparazione logistica, ma anche a ispirare un messaggio di pace, solidarietà e attenzione all’ambiente. «Spero che Roma non sia soltanto spettatrice dei pellegrini, ma anche parte di un Giubileo che parla di pace, solidarietà e ambiente», ha affermato il primo cittadino, riprendendo l’appello di Papa Francesco nel giorno dell’Immacolata.

Città e ambiente: l’esempio di Parigi

Rispondendo alle domande dei lettori in diretta su Corriere.it, Gualtieri ha affrontato numerose tematiche, a partire dalla cura del verde pubblico. Ha annunciato la creazione di 65 nuovi boschi urbani, equivalenti al 10% del territorio di Parigi, e ha rassicurato i cittadini sui recenti abbattimenti di alberi: «Sono stati eseguiti su indicazione degli agronomi per motivi di sicurezza. Il saldo è positivo: abbiamo già piantato 20mila alberi e puntiamo a 25.400 entro gennaio».

Rifiuti e discariche abusive: un piano ambizioso

Un tema cruciale riguarda la rimozione delle discariche abusive, problema che il sindaco definisce «una delle componenti del disastro di Roma». Il Comune ha già eliminato 270 siti illegali e prevede di completare l’operazione in un anno e mezzo, utilizzando risorse extra Tari. Tuttavia, Gualtieri ha evidenziato la necessità di un sostegno governativo per coprire i 20 milioni di euro necessari: «Serve anche uno snellimento delle procedure giudiziarie per accelerare gli interventi».

Metro C e decoro urbano

In vista del Giubileo, il sindaco ha confermato il prolungamento della metro C fino alla Farnesina entro il 2033 e la volontà di portare avanti il progetto della tranvia Termini-Tor Vergata, attualmente bloccato per divergenze con il nuovo rettore.

Non mancano le criticità sul fronte dell’illuminazione pubblica e del decoro urbano. Gualtieri ha ammesso un livello ancora insufficiente di manutenzione e ha annunciato l’avvio di investimenti per potenziare la rete a partire dall’installazione di lampade a LED.

Il nodo dell’iperturismo

Il fenomeno del sovraffollamento turistico rimane una sfida per la città, soprattutto nelle aree centrali. «Chiedo lo stesso potere che hanno i sindaci delle grandi città europee per regolare e limitare i b&b nelle zone più sensibili», ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’impatto sul tessuto abitativo.

A pochi giorni dall’inaugurazione di Piazza Pia e dall’apertura della Porta Santa, Gualtieri ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto nonostante le difficoltà iniziali. «È stata una scommessa ambiziosa, ma necessaria, per non perdere un’opportunità unica».