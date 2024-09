Giubileo 2025: il countdown è iniziato. Tutti gli eventi per un anno di celebrazioni

Roma si prepara a vivere uno degli eventi più attesi e importanti degli ultimi anni: il Giubileo del 2025. Con l’avvio ufficiale del conto alla rovescia e un investimento di circa 4 miliardi di euro per i cantieri già in corso, la capitale italiana è sotto pressione per completare i numerosi interventi infrastrutturali e urbanistici necessari a sostenere il flusso straordinario di pellegrini e turisti attesi da ogni parte del mondo. Parallelamente alla frenetica attività dei cantieri, è stato reso pubblico il calendario degli eventi giubilari, che comprende 26 appuntamenti religiosi e civili distribuiti nel corso dell’Anno Santo.

Il Giubileo e i cantieri

Roma è un enorme cantiere a cielo aperto. Dalle strade ai ponti, dalle piazze alle basiliche, ogni angolo della città sta subendo importanti interventi di riqualificazione. Tra i lavori più rilevanti, la riqualificazione del tratto urbano della via Appia, il restauro di piazza Pia, l’ampliamento della stazione di San Pietro, il miglioramento del sistema dei trasporti pubblici e la sistemazione di numerose aree pedonali. L’obiettivo è garantire non solo una città pronta ad accogliere milioni di visitatori, ma anche lasciare in eredità ai romani infrastrutture più moderne e funzionali.

La sfida per completare in tempo i cantieri non è piccola. Il traffico cittadino, già normalmente congestionato, sta risentendo dei lavori in corso, creando inevitabili disagi per residenti e turisti. Tuttavia, il commissario straordinario per il Giubileo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha più volte assicurato che i tempi saranno rispettati e che l’organizzazione sta lavorando a stretto contatto con tutte le istituzioni competenti per garantire un piano efficace di gestione del traffico e dei lavori.

L’inaugurazione del Giubileo

L’Anno Santo avrà ufficialmente inizio il 24 dicembre 2024, con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco. Questo gesto simbolico, che dà tradizionalmente avvio alle celebrazioni del Giubileo, rappresenta un momento di grande importanza per la comunità cattolica e segna l’inizio di un anno di riflessione, preghiera e perdono. La cerimonia sarà seguita dall’apertura di altre tre Porte Sante nelle basiliche principali della città.

Il 29 dicembre 2024, Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano, la chiesa cattedrale di Roma, che quest’anno celebra anche i 1700 anni dalla sua dedicazione. Successivamente, il 1° gennaio 2025, sarà la volta della Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore, e il 5 gennaio 2025 quella di San Paolo fuori le Mura. Le Porte Sante rimarranno aperte fino alla fine dell’anno, chiudendo definitivamente il 28 dicembre 2025.

Gli eventi Giubilari: un anno di celebrazioni

Il Giubileo 2025 si annuncia come un evento di portata mondiale, con una lunga serie di celebrazioni pensate non solo per i fedeli, ma per tutti coloro che vivono o visiteranno la città durante l’anno. Il calendario pubblicato sul sito ufficiale del Giubileo prevede 26 appuntamenti principali, che copriranno vari temi della vita sociale e spirituale.

Gennaio 2025 vedrà le prime celebrazioni, con il Giubileo del mondo della comunicazione dal 24 al 26. A febbraio, l’8 e il 9, sarà la volta delle forze armate, della Polizia e delle forze di Sicurezza, mentre dal 15 al 18 si terrà il Giubileo degli artisti. Marzo porterà al centro dell’attenzione il terzo settore, con il Giubileo del volontariato previsto per l’8 e il 9 del mese.

Il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità si terrà il 5 e 6 aprile, seguito dal Giubileo degli adolescenti dal 25 al 27 dello stesso mese. Significativo sarà anche il Giubileo delle persone con disabilità, previsto per il 28 e 29 aprile.

A maggio, la capitale celebrerà diverse categorie lavorative: il Giubileo dei lavoratori (1-4 maggio), quello degli imprenditori (4-5 maggio), e il Giubileo delle famiglie, che includerà i bambini, i nonni e gli anziani, dal 30 maggio al 1° giugno.

Giugno sarà un mese particolarmente ricco di appuntamenti, tra cui il Giubileo dello sport (14-15 giugno) e quello dedicato ai governanti (20-22 giugno). Da segnalare anche il Giubileo dei sacerdoti, previsto dal 25 al 27 giugno.

Durante l’estate, non mancheranno momenti importanti, come il Giubileo dei giovani, programmato dal 28 luglio al 3 agosto.

A settembre, ci sarà il Giubileo degli operatori di giustizia, seguito a ottobre dal Giubileo dei migranti (4-5 ottobre) e, infine, dal Giubileo del mondo educativo (31 ottobre-2 novembre). Gli ultimi due appuntamenti dell’Anno Santo saranno il Giubileo dei poveri il 16 novembre e il Giubileo dei detenuti il 14 dicembre.

I Pellegrini: un enorme impegno logistico e organizzativo

Con milioni di pellegrini attesi, la gestione logistica del Giubileo rappresenta una sfida di grande portata. Sul sito ufficiale del Giubileo è stato pubblicato un vademecum con le indicazioni utili per i pellegrini, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e l’accesso ai luoghi di culto. Verranno potenziati i servizi di trasporto pubblico, mentre gli alloggi e le strutture ricettive stanno già preparando offerte speciali per accogliere i visitatori.

In questo contesto, il ruolo delle forze dell’ordine sarà fondamentale, non solo per garantire la sicurezza degli eventi, ma anche per mantenere l’ordine pubblico in una città che vedrà aumentare sensibilmente la propria popolazione temporanea. Saranno rafforzate le misure di sicurezza e implementati sistemi di controllo per assicurare un flusso ordinato di persone, soprattutto durante le celebrazioni religiose più importanti, come l’apertura delle Porte Sante e le grandi messe papali.