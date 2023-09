Giovanni Allevi, l’ultima foto: “Sono un reduce, ma sto uscendo dall’inferno”

(Adnkronos) – A quasi due mesi dall'ultimo post, Giovanni Allevi torna sui social per aggiornare i fan su come sta dopo la malattia che lo ha colpito più di un anno fa. Il musicista e compositore, in cura per un mieloma, un tumore che colpisce le cellule del midollo osseo, ha pubblicato una foto dall’ospedale che lo ritrae non più sul letto ma in piedi, mentre fa riabilitazione. "Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio", le parole che accompagnano il post. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

