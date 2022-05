Giornata mondiale dell’igiene delle mani, Oms: “Può salvare vite umane”

“Lavare le mani correttamente può aiutare a salvare vite umane: è una delle misure più efficaci per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni”. È quanto si legge sul profilo Twitter dell’Oms, in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2022. Giornata mondiale igiene mani (foto Oms)

L’evento ricorre oggi, 5 maggio, e l’Oms, ha diramato un comunicato, in cui si legge: “Quando il ‘clima o cultura della qualità e sicurezza’ di una struttura sanitaria dà valore all’igiene delle mani e alla prevenzione e al controllo delle infezioni, sia i pazienti che gli operatori sanitari si sentono protetti e assistiti”.

Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2022

“Per dare la priorità alle mani pulite nelle strutture sanitarie – prosegue la nota -, le persone a tutti i livelli devono credere nell’importanza dell’igiene delle mani per salvare vite umane, agendo come attori chiave nel raggiungimento dei comportamenti e degli atteggiamenti appropriati nei suoi confronti. In altre parole, gli operatori sanitari a tutti i livelli e le persone che accedono alle strutture sanitarie devono unirsi per garantire mani pulite”.

“Il tema di quest’anno per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, il 5 maggio 2022, è incentrato sull’Health care quality and safety climate or culture. Unitevi, parlate e lavorate insieme sull’igiene delle mani per un’assistenza più sicura e di alta qualità ovunque”.

