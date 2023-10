Giorgia Meloni non va a kermesse Fratelli d’Italia: “Anch’io sono un essere umano, scusatemi”

(Adnkronos) – A sorpresa, Giorgia Meloni manca la kermesse di Fratelli d'Italia, organizzata al Teatro Brancaccio per celebrare un anno di governo. "Anch'io sono un essere umano, scusatemi" ha detto la presidente del Consiglio che ha scelto di stare oggi con la figlia. Ad annunciare la sua assenza, il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo un intervento appassionato in cui ha tracciato un ritratto altissimo della presidente del Consiglio. "Vedete, essere una comunità significa anche saper fare delle rinunce – ha concluso il suo intervento il responsabile della Difesa- è giusto che una comunità voglia che la migliore tra noi fosse qui, ma vedete una comunità deve sapere fare anche delle rinunce. Giorgia oggi non è fisicamente qui ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia. E noi, che siamo una comunità, dobbiamo comprenderlo. Forse non dovremmo dirlo in un appuntamento politico, ma le diciamo che le vogliamo un gran bene". Alla 'chiusa' di Crosetto, cui è seguito un videomessaggio di Meloni, ha fatto seguito un lunghissimo applauso dei militanti presenti al Teatro Brancaccio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

