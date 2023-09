Giorgia Meloni e la battuta a ‘Porta a Porta’: “Vita privata? What vita privata?”

(Adnkronos) – "La mia vita privata, attualmente non c'è nulla oltre quello che deve essere fatto… ". Così Giorgia Meloni, ospite di 'Porta a Porta' in onda questa sera su Rai 1. "Vita privata? What vita privata?", ironizza la presidente del Consiglio. Poi aggiunge riferendosi alla figlia: "Ginevra la porterò con me a New York, se non la portassi con me non la vedrei". La premier parla della sua storia politica: "Non passa giorno in cui non mi chieda se sono la stessa persona. Ho sempre avuto il terrore di non essere la stessa persona e di non accorgermene, ma sono la stessa persona". "Ho una storia politica alle spalle, mi adatto a una realtà che cambia, oggi per me una delle cose più di destra è per esempio occuparsi dell'intelligenza artificiale", dice poi rispondendo a chi le chiede se si sente di avere una zavorra per la sua provenienza dalla destra. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

