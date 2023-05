Giorgetti: “Stadi con soldi privati, non pubblici”

(Adnkronos) – "Lo Stato non deve sussidiare" in materia di stadi sportivi e "non deve spendere soldi pubblici dove funzionano meccanismi di mercato". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'evento 'Vita da Campioni' al Foro italico. "In tutto mondo gli stadi sono fatti dalle imprese", afferma, osservando che "se il Lutom town si costruisce lo stadio, non capisco perché non si possa costruire anche in Italia". Sul Pnrr il ministro ha sottolineato che serve per gli "impianti di base". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata