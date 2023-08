Genova, migliorano le condizioni della donna presa a sassate

(Adnkronos) – Migliorano le condizioni della donna di 61 anni presa a sassate ieri da uno sconosciuto senza fissa dimora mentre si trovava ai giardini nel quartiere Struppa, a Genova. Dopo essere stata portata ieri sera in coma all'ospedale San Martino, la donna è in via di trasferimento verso il Galliera, spiegano fonti sanitarie, per ''proseguire l’osservazione, come da protocollo regionale, sulla gestione del trauma cranico''. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

