Genoa-Milan 0-1, gol di Pulisic e finale da urlo: Pioli è primo

Il Milan vince 1-0 sul campo del Genoa nel match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con il gol di Pulisic e sfruttano l'occasione di conquistare la vetta solitaria della classifica: con 21 punti staccano l'Inter, ora seconda a quota 19 dopo il pareggio casalingo per 2-2 con il Bologna. Il Genoa rimane a 8 punti. Il Milan prova a controllare le operazioni sin dalle prime battute. Il Genoa, senza Retegui al centro dell'attacco, deve trovare altre soluzioni. Il match non offre granché nel primo quarto d'ora, in cui le due squadre concedono poco o nulla all'avversario. Il primo lampo arriva al 17': Reijnders cerca il bersaglio dal limite dell'area, tiro respinto. Per il resto, succede poco o nulla. Il Genoa ci prova ma non punge. Il Milan non trova varchi: per i portieri, fino all'intervallo c'è poco lavoro. Il copione non cambia nella ripresa e bisogna aspettare il 65' per un sussulto. Colpo di testa di Leao, Martinez è attento e devia. Dall'altra parte, Maignan è chiamato in causa al 76'. Dragusin tira, Reijnders devia e costringe il proprio portiere ad una deviazione complicata. Quando lo 0-0 sembra scolpito, ecco il gol. Musah affonda e serve Pulisic, l'americano controlla con il petto – il Var dice che non c'è tocco di mano – e piazza il sinistro chirurgico: palla in rete, 0-1. Il finale è a dir poco speciale. Nell'ultimo degli 8 minuti di recupero, Maignan è protagonista di un'uscita fallosa su Ekuban al limite dell'area: l'intervento del portiere del Milan è da espulsione, ma i rossoneri hanno esaurito i cambi. In porta va Giroud: punizione di Gudmundsson, deviazione di Tomori e traversa. C'è tempo anche per l'espulsione del portiere genoano Martinez. Il Milan vince ed è primo da solo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

