G7, Zelensky a Meloni: “Importante proseguire dialogo Italia-Ucraina” – Video

(Adnkronos) – ''E' importante proseguire il dialogo tra l'Ucraina e l'Italia in materia di relazioni bilaterali''. Lo ha sottolineato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, giunto a Hiroshima, ha avuto un incontro con la premier Giorgia Meloni a margine del G7. Durante il bilaterale, ha detto Zelensky, ''si è discusso del sostegno in termini di difesa e politico all'Ucraina da parte dell'Italia e dei primi risultati dopo la visita in Italia il 13 maggio''. Secondo Zelensky ora ''è necessario migliorare la capacità della difesa aerea, compreso l'addestramento dei nostri piloti''. Zelensky ha quindi detto di aver ''coordinato le posizioni'' con Meloni ''alla vigilia della partecipazione al vertice del G7''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

