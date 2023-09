G20 India, tutti i leader presenti a Nuova Delhi

(Adnkronos) – Saranno una quarantina tra capi di Stato e di governo e vertici delle organizzazioni internazionali presenti sabato e domenica a Nuova Delhi per il G20, vertice nel quale spiccano le assenze di Vladimir Putin e Xi Jinping. Il presidente russo – raggiunto da un mandato di arresto internazionale della Corte dell'Aja, cui l'India comunque non aderisce – ha delegato in sua vece il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, mentre il presidente cinese – che non ha spiegato le ragioni della sua assenza, ma probabilmente ha deciso di non andare per le dispute territoriali con l'India – si farà rappresentare dal premier Li Qiang. Ecco la lista dei leader presenti in ordine alfabetico: G20 – Arabia Saudita: Mohammed bin Salman – Argentina: presidente Alberto Fernandez – Australia: premier Anthony Albanese – Brasile: presidente Luiz Inacio Lula da Silva, prossimo presidente di turno – Canada: premier Justin Trudeau – Cina: premier Li Qiang – Francia: presidente Emmanuel Macron – Germania: cancelliere Olaf Scholz – Giappone: premier Fumio Kishida – India: premier Narendra Modi – Indonesia: presidente Joko Widodo – Italia: premier Giorgia Meloni – Messico: Andres Manuel Lopez Obrador – Sudcorea: presidente Yoon Suk Yeol – Regno Unito: premier Rishi Sunak – Russia: ministro degli Esteri Sergei Lavrov – Stati Uniti: presidente Joe Biden – Sudafrica: presidente Cyril Ramaphosa – Turchia: presidente Recep Tayyip Erdogan – Ue: il presidente del Consiglio Charles Michel ed il presidente della Commissione Ursula von der Leyen La presidenza indiana del G20 ha poi invitato – Bangladesh: premier Sheikh Hasina – Egitto: presidente Abdel Fatah al Sisi – Emirati arabi uniti: sceicco Mohamed bin Zayed – Mauritius: premier Pravind Kumar Jugnauth – Nigeria: presidente Boha Ahmed Tinubu – Olanda: premier Mark Rutte – Oman: sultano Haitham bin Tarik – Singapore: premier Lee Hsien Loong – Spagna: vice premier e ministra dell'Economia Nadia Calvino, dopo che il premier Pedro Sanchez è risultato positivo al Covid Ci saranno poi i vertici delle organizzazioni internazionali Onu, Fmi, Banca mondiale, Oms, Ilo, Ocse, Fsb, e di quelle regionali Ua, Asean, Nepad. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

