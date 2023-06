Funerali Berlusconi, Cancelleri: “Conte assente? Da lui sciacallaggio morale”

(Adnkronos) – Duro il giudizio dell'ex M5S Giancarlo Cancelleri sulla scelta di Giuseppe Conte di non presenziare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in Duomo a Milano. "Chi mette davanti alla morte di un uomo, al dolore della sua famiglia e al rispetto che dovremmo tutti portare in questi momenti, la convenienza politica commette solo sciacallaggio morale", dice all'Adnkronos l'ex sottosegretario grillino, da poco confluito in Forza Italia. Per Cancelleri, Conte "dimentica, fra l'altro, che dovrebbe sentire anche il dovere istituzionale di rappresentare la sua comunità". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata