Frutta e verdura, in questi supermercati sono pieni di pesticidi: la ricerca lo conferma | Non comprarla mai

Frutta e verdura, non comperarla mai in questi supermercati. Troppi pesticidi. La ricerca lo conferma ampiamente.

Gli esperti continuano a ripeterci, come se fosse una sorta di mantra, che dobbiamo seguire per il nostro bene una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata, dove non può mancare tanta frutta e verdura fresca di stagione. Il che, come molti sentenziano sui Social, è talvolta un vero problema.

Lo è in primis perché non è molto facile conservarla soprattutto nei periodi caldi. E anche in autunno e in inverno, complice l’accensione di stufe e di riscaldamenti vari, non riusciamo spesso a mantenerla in buono stato. E ciò è un vero peccato dal momento che dover gettare del cibo nella spazzatura rappresenta un vero spreco alimentare.

E con la grande e incessante crisi che serpeggia tuttora nel nostro Paese, e che non accenna nemmeno minimamente a diminuire, ciò sarebbe assolutamente da evitare come la peste. Anche perché noi per acquistare del cibo, frutta e verdura in particolare in questo caso, dobbiamo sborsare parecchi soldini, compiendo dunque tanti sacrifici.

Frutta e verdura, in alcuni supermercati è ricca di pesticidi

Ed è qui che si allaccia il secondo motivo per il quale talvolta ci andiamo davvero molto piano a compiere acquisti in tale direzione. E scoprire poi che nonostante all’apparenza i frutti e le verdure paiano al top poi non lo siano affatto per la nostra salute ci fa storcere il naso e rizzare le antenne ben ritte sulla testa.

Difatti, come una recente ricerca ha attestato, pare che in alcuni supermercati, che anche nel nostro Paese vanno fortissimo, siano presenti, udite udite, fin troppi pesticidi. Il fatto è assai preoccupante anche perché gli store di queste realtà sono presenti praticamente ovunque e molto amati dagli italiani, fan perlopiù dei discount.

Nel mirino della ricerca due note catene

Parliamo di Lidl e di Aldi. La Ong Foodwatch dopo aver analizzato la frutta e la verdura presenti nei negozi di queste due catene in Germania. Paesi Bassi e Francia è arrivata a questa triste constatazione. In ogni caso qui non si parlerebbe di bollino rosso a tutti gli effetti ma di giallo, anche per quanto concerne il biologico.

Insomma, la situazione non è delle migliori. In ogni caso gli esperti si raccomandando di lavare sempre con molta cura sia la frutta che la verdura prima di mangiarla oltre che sceglierla attentamente quando dobbiamo acquistarla. Meglio dunque evitare quella già confezionata oppure puntare per maggior sicurezza a quella surgelata.