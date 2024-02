Ricetta torta di mele light, senza burro né zucchero: perdi peso senza rinunciare al gusto | La farai tutti giorni

Ricetta della torta di mele light senza burro, decisamente da provare! Squisita e l’ideale se sei a dieta.

Chi l’ha detto che per soddisfare il palato dobbiamo necessariamente cucinare pietanze super caloriche? Diciamo che questo è uno dei tanti miti che ancora oggi tristemente circolano pure in Rete. In realtà mangiare bene non significa assolutamente ciò. Come non coincida nemmeno con l’obbligo di fare eccessive rinunce a tavola.

Per esempio i dolci non sono del tutto banditi. Ovviamente non bisogna eccedere con il loro consumo ma se preparati da noi in casa, seguendo alcune dritte al fine di crearne di squisiti ma pure leggeri, possiamo di certo gustarceli in piccole quantità ogni giorno. Che ne dite per esempio di fare felici voi stessi e i vostri cari con una divina torta di mele rigorosamente light?

Sarà perfetta per colazione, così come per merenda, magari abbinata a una buona tazza di tè. O ancora, potrete sfruttarla come dessert a fine pasto per sorprendere i vostri commensali. Bene, ora è giunto il momento di elencarvi gli ingredienti, per la verità poco numerosi, che ci vi serviranno per prepararla in semplici mosse anche se non siete dei maghi in cucina.

Ricetta della torta di mele light, facile e squisita

Gli ingredienti per 4- 6 persone sono: 200 g di farina 00, 2 mele golden, 2 uova, 20 g di uvetta, 1/2 bustina di lievito per dolci, 50 g di miele e infine 100 ml di latte. Segnati tutti? Bene! Ora allacciatevi il grembiule e datevi da fare! Cominciate con il versare nella ciotola del vostro robot da cucina le uova insieme al miele. Montate fino a raddoppiare il volume.

Riducete ora la velocità e iniziare ad aggiungere la farina con il lievito e il latte. A questo punto mescolate e poi proseguite il processo spatolando a mano. Una volta sbucciate e ridotte a cubetti le mele, aggiungetele al composto. Metteteci pure l’uvetta e mescolate ancora con cura.

La fase di cottura e le ultime dritte

A parte imburrate e infarinate uno stampo da circa 20 cm ove versarvi il composto da poco creato. Infornate in forno già caldo e lasciate cuocere a 180° per circa 25 minuti. In ogni caso fate di tanto in tanto, soprattutto nella fase finale, la classica prova dello stecchino che ha sempre il suo insindacabile perché.

Una volta che la torta sarà cotta, spegnete il forno. Sfornartela subito ma servitela in tavola solo quando avrà raggiunto la temperatura ambiente. Ricordate che calda, seppur buonissima, può provocare problemi di digestione e/o bruciori di stomaco. Conservatela fuori dal frigo. Rimarrà buona e morbida per due giorni.