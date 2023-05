Frosinone, 34enne accoltellata a morte in casa: si cerca l’arma

(Adnkronos) – Una donna, una trentaquattrenne dominicana, è stata trovata senza vita questo pomeriggio a Cassino, in un appartamento di via Pascoli uccisa con diverse coltellate al torace. A scoprire il corpo, intorno alle 14.30, sono stati i poliziotti arrivati nell'abitazione dopo l'allarme lanciato da un vicino di casa che non riusciva a contattare la donna. Al momento, a quanto si apprende, non è stata trovata l'arma del delitto. Gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Cassino che conducono le indagini, coordinati dalla procura, stanno esaminando anche le immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul corpo nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata