Cannes 2023, Palma d’oro a Justine Triet con Anatomie d’une Chute

(Adnkronos) – La Palma d'oro del Festival di Cannes 2023 è andata al film 'Anatomie d'une chute' della francese Justine Triet. E' l'attore Koji Yakusho il vincitore del Premio per la migliore interpretazione maschile per il film 'Perfect days' di Wim Wenders. Il regista Thien An Pham con 'Ben Trong Vo Ken Vang' (L'arbre aux papillons d'or) il vincitore della 'Camera d'oro' (Migliore opera prima). Il film è stato presentato alla Quinzaine de cineastes. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata