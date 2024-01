Frosinone 3-1Cagliari: Il Frosinone ribalta la partita e torna alla vittoria

I padroni di casa giocano una gran partita e, nonostante lo svantaggio iniziale, riescono a rimontare conquistando tre punti fondamentali per la corsa salvezza.

Primo tempo

I primi 45 minuti cominciano con la squadra di casa che gestisce il possesso palla alla ricerca del varco giusto. Al quinto minuto di gioco arriva la prima occasione per i gialloblù con Okoli, che su cross di Soulè colpisce di testa e manda di poco fuori a lato. Ancora il Frosinone in attacco con Cheddira, che al 16′ scaglia un destro sul quale occorre un grande intervento di Scuffet. I padroni di casa sembrano avere la partita in pugno e alla metà del primo tempo, su imbucata di Soulè, Cheddira colpisce di destro costringendo Scuffet a mandare in la palla in corner. Il Cagliari reagisce ed alla prima occasione va in vantaggio con Sulemana, il quale raccoglie un pallone al limite dell’area di rigore che piazza alle spalle di Turati. Il Frosinone insiste alla ricerca del pareggio, ed al minuto 42′ Cheddira si trova da solo davanti a Scuffet che devia con un piede il piazzato dell’attaccante. I Frusinati ci provano ancora ed allo scadere del primo tempo trovano il pareggio con Barrenechea ma l’arbitro, chiamato al VAR, annulla la rete per fallo ai danni di Dossena. Prima frazione di gioca che termina sullo 0-1 per gli ospiti

Secondo tempo

Il Frosinone parte in quarta e dopo 7 minuti è subito pericoloso con Gelli, che salta un uomo all’interno dell’area e calcia verso la porta, ancora un miracolo di Scuffet a negare il gol. Di francesco effettua le prime sostituzione mandando in campo Kaio Jorje e Harroui al posto di Cheddira e Reinier. Il Frosinone assedia il Cagliari ed al 20′ trova la rete del pareggio con un colpo di testa di Mazzitelli su cross di Harroui. Ancora i padroni di casa che cercano e trovano il vantaggio al minuto 75 con una punizione di Soulè che si infila all’incrocio dei pali, nulla può Scuffet. Il Cagliari non riesce a reagire ma al 90′, sugli sviluppi di un corner, Pavoletti colpisce di testa ma Turati con una gran parata gli nega la gioia del gol. Poco dopo, il portiere Frusinate si ripete e compie un intervento miracoloso che salva il risultato. Nel finale, in contropiede, Kaio Jorje insacca il 3-1 che mette fine alla partita. Al Benito Stirpe finisce 3-1 per gialloblù che tornano finalmente alla vittoria.

PAGELLE

Turati 7: Inoperoso per quasi tutto il match, si fa trovare pronto nel finale sul colpo di testa di Pavoletti con una parata miracolosa e poco dopo si ripete salvando ancora una volta il risultato. Incolpevole sul gol di Sulemana

Zortea 6: Non sbaglia l’esordio anche se non incide particolarmente in fase offensiva

Okoli 5.5: Concede la sponda a Petagna in occasione del gol che lo sovrasta fisicamente

Romagnoli 6: Buona partita, precisa e senza sbavature

Gelli 5.5: Costantemente proiettato in fase offensiva non riesce ad incidere, spreca una ghiotta occasione sull’avvio del secondo tempo.

Barrenechea 6: Buona la prova dell’argentino che si vede annullare un gol dal VAR

Brescianini 6: Non riesce ad essere incisivo in fase offensiva ma da buona sostanza al centrocampo

Mazzitelli 7: Solita sostanza e tempi di inserimento. Regala al Frosinone il gol del pareggio

Reinier 5: Prova non all’altezza del suo talento, ci si aspetta decisamente di piu

Cheddira 5: Il suo digiuno prosegue, oggi è colpevole di aver sprecato numerose occasioni da rete

Soulè 7: Primo tempo in ombra, nel secondo sale in cattedra ed insacca una punizione che vale il prezzo del biglietto

Kaio jorje (60′) 6.5: Da subito vivacità al reparto offensivo e crea problemi alla difesa avversaria. Chiude la partita in contropiede col gol del 3-1

Harroui (60′) 6.5: Entra e serve un assist al bacio per Mazzitelli che insacca di testa, decisivo.

Fares (80′) s.v