Frosinone 2-3 Milan: un ottimo Frosinone esce sconfitto dallo Stirpe contro i Diavoli rossoneri

Un bel Frosinone cade in casa contro un Milan cinico. I gialloblu non demeritano affatto e escono dallo Stirpe a testa alta

Una partita giocata a grandi ritmi da entrambe le squadre che hanno dato vita ad uno spettacolo che vale il prezzo del biglietto. Vince il Milan ma il Frosinone non demerita affatto.

Primo tempo;

Si parte agli ordini dell’arbitro sig. Pairetto e Frosinone subito pericoloso con Soulè che spara alto dopo una palla recuperata dai suoi compagni al limite dell’area. Pressing asfissiante dei gialloblu e rossoneri che cercano di reagire in contropiede. Partita vivace giocata con buon ritmo dalle due formazioni.

Gol Milan al 17’con Giroud che di testa batte Turati su assist al bacio di Rafael Leao. Pairetto convalida dopo un check al VAR per un presunto fallo a centrocampo.

Reazione dei Leoni che vanno al tiro con Seck al 21′, Maignan trattiene a fatica la sfera.

Rigore per il Frosinone al 22′ per un fallo di mano in area di Leao. Pairetto fischia il penalty e dopo un rapido controllo al VAR conferma la sua decisione. Sul dischetto si presenta lo specialista Soulè che non sbaglia. Siamo 1 a 1.

Il Milan cerca una reazione che però non da i frutti sperati. Dall’altra parte il Frosinone ci prova e mette in apprensione la difesa rossonera.

Dopo tre minuti di recupero finiscono le ostilità della prima frazione di gioco.

Secondo tempo;

Inizio di secondo tempo scoppiettante con continui capovolgimenti di fronte.

Al 57′ Harroui è il primo ammonito dei Gialloblu. La partita è bella e il pubblico si gode lo spettacolo, anche se non ci sono occasioni eclatanti.

Gol Frosinone al 65′ con capitan Mazzitelli che da posizione angolata batte Maignan su assist di Soulè.

Ora per i rossoneri si fa dura ma la squadra di Pioli ha tutte le carte in regola per fare meglio.

Gol del Milan al 72′ con Gabbia su assist volante di Giroud. Ora il punteggio è di 2 a 2.

Triplo cambio per Di Francesco, dentro Valeri, Cheddira e Lirola, fuori seck, Kaio Jorge e Harroui.

Ancora gol del Milan con Jovic al 81′ che appena entrato approfitta di un rimpallo tra due gialloblu e insacca facilmente.

Ibrahimovic rileva Mazzitelli e Reinier subentra al posto di Brescianini. Il Frosinone prova ad agguantare il pareggio.

Il Direttore di Gara concede 5′ di recupero. I Leoni sembrano però molto stanchi e frastornati dall’uno due dei milanisti. La partita termina con la vittoria del Milan con un Frosinone ottimo che non raccoglie niente.

Pagelle;

Turati (6) Non può nulla sui tre gol del Milan. Incolpevole.

Gelli (6,5) Il giocatore su cui puoi sempre contare. Dove lo metti fa bene. Tuttofare.

Romagnoli (6) Soffre molto Giroud ma ci mette il cuore. Comunque buona prova.

Okoli (6,5) Ormai una certezza là dietro per Di Francesco. Gigante.

Brescianini (6,5) Centrocampista o terzino non fa differenza. La sua qualità non si discute. Prezioso.

Mazzitelli (7) Il capitano ci mette ancora lo zampino e segna il quarto gol del suo campionato. Condottiero.

Barrenechea (6) Solito metronomo che fa girare la squadra. Importante sempre.

Harroui (6) Gara di grande sostanza e di intelligenza tattica. Risorsa.

Soulè (7,5) Decimo gol e quarto assist della stagione per questo giocatore dal futuro assicurato. Campione.

Kaio Jorge (6) Lotta come un leone ma non trova lo spunto giusto. Bravo.

Seck (6,5) Esordio convincente per il senegalese. Ottimo acquisto per i Leoni.

Valeri (S.V.)

Lirola (S.V.)

Cheddira (S.V.)

All.: Di Francesco (6,5) Mette in campo un’ottima formazione che tiene testa ai rossoneri anche se esce sconfitto dal campo.

FOTO; profilo facebook Frosinone Calcio