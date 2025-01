Frigorifero, ora lo Stato te lo REGALA e lo ricevi a casa in 15 giorni | Ti basta compilare qui e il gioco è fatto, ultime disponibilità

Lo stato sta pensando davvero a tutto in questo nuovo anno. Adesso per te è pronto un frigorifero facile da ottenere.

In un mondo in cui sembra che ci sia sempre da comprare, lo stato ti regala il bonus mobili, uno di quei salvagenti lanciati per cercare di aiutare chi sta navigando in piena crisi economica. Si tratta di una detrazione fiscale del 50% sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici nuovi, destinati a case sottoposte a ristrutturazione.

Cosa copre? Parliamo di letti, armadi, divani e persino elettrodomestici di grandi dimensioni come lavatrici e frigoriferi, purché abbiano un’alta efficienza energetica. Il bonus è valido fino al 31 dicembre 2025, ma attenzione: per accedervi bisogna dimostrare che i lavori di ristrutturazione siano iniziati prima degli acquisti effettivi.

Questo incentivo sembra un’ancora di salvezza per chi vuole migliorare casa senza svenarsi, ma la verità è che non basta per risolvere un problema molto più grande. La crisi economica morde e tra inflazione, aumento dei mutui e stipendi che non crescono, molte famiglie non riescono nemmeno a immaginare di investire. Ma non è tutto.

Chi soffre di più?

Tra chi sente più il peso della crisi, i giovani sono i primi a cadere sotto i colpi di stipendi bassi e contratti precari. Parliamoci chiaro: i ventenni e trentenni di oggi fanno fatica a mettere da parte abbastanza per uscire di casa, figuriamoci per arredarla.

I millennials e la gen Z si trovano schiacciati da un mondo del lavoro che non premia più come una volta e da un mercato immobiliare fuori controllo. Ma non pensiamo che gli altri se la passino meglio. Anche molti boomer, pur avendo beneficiato di un’epoca più accessibile, stanno lottando per mantenere il loro tenore di vita, soprattutto con pensioni che sembrano sempre più insufficienti.

Il frigorifero regalato

Nonostante tutto, arriva un’altra agevolazione che potrebbe far gola a molti: il bonus elettrodomestici 2025. Ok, non è proprio gratis, ma è un contributo interessante per chi vuole rinnovare casa riducendo i consumi. Il bonus prevede un rimborso del 30% per l’acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica, quindi minimo di classe B, con un tetto massimo di 100 euro, che sale a 200 per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. L’unico vincolo? Bisogna smaltire correttamente il vecchio elettrodomestico.

Il ministro Urso ha dichiarato che questa misura è pensata per sostenere le famiglie, incentivare la transizione green e promuovere i prodotti Made in Italy. Certo, 100 euro non ti cambiano la vita, ma possono essere una mano concreta per chi vuole tagliare sulle bollette e fare un piccolo passo verso un’abitazione più sostenibile. Il fondo è limitato, quindi chi è interessato deve fare in fretta. I dettagli per accedere al bonus saranno resi noti entro due mesi, come anticipato da Condominiocaffè.it.