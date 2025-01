Bonus SCUOLA, il 2025 parte con questo sconto extra | Per averlo bisogna compilare la richiesta, due clic ed è tuo

Il bonus che tutti stavano aspettando è arrivato: riguarda la scuola e per averlo devi solo fare due piccole cose.

Quando si tratta di scuola, ogni genitore vuole il meglio per i propri figli. Ma il “meglio” non sempre coincide con la scuola più costosa o quella più rinomata: si tratta di trovare l’ambiente giusto, dove il bambino possa crescere e sviluppare il suo potenziale. Ovviamente, tutto questo ha un costo.

Tra zaini, libri, quaderni e, negli ultimi anni, tablet e laptop, l’istruzione sembra sempre più un investimento importante, se non un lusso per alcune famiglie. Oltre ai costi materiali, ci sono le spese legate alle attività extrascolastiche: corsi di lingua, sport, o laboratori che ormai sembrano indispensabili.

La pressione sociale non aiuta, e molti genitori finiscono per spendere cifre considerevoli nella speranza di garantire un futuro migliore ai propri figli. La scelta della scuola giusta può fare davvero la differenza, ma è fondamentale considerare anche le reali necessità e inclinazioni del ragazzo, senza farsi travolgere dalla competizione tra genitori.

I costi dell’istruzione oltreoceano

Mentre in Italia c’è il privilegio della scuola pubblica, negli Stati Uniti l’istruzione è un vero salasso per le famiglie. Già dalla scuola primaria, molti genitori scelgono istituti privati che promettono un’istruzione di qualità superiore, e le rette possono arrivare a cifre esorbitanti. Ma il vero incubo arriva con il college.

Tra tasse universitarie e spese di alloggio, una famiglia può trovarsi a sborsare anche centinaia di migliaia di dollari per un singolo figlio. Per far fronte a questi costi, molte famiglie ricorrono a prestiti studenteschi, che spesso si trasformano in una vera e propria zavorra finanziaria per i ragazzi, costretti a ripagarli per decenni. Eppure l’istruzione dovrebbe essere un diritto fondamentale.

Il bonus scuola 2025

Studenti.it ha diffuso una notizia importante. Per fortuna, in Italia è arrivato il Bonus Scuola 2025, pensato per aiutare le famiglie a basso reddito. La borsa di studio, pari a 500 euro, è destinata agli studenti delle scuole superiori che rispettano determinati requisiti, tra cui: essere cittadino italiano, europeo o extra-UE con permesso di soggiorno valido; essere iscritti a una scuola secondaria di secondo grado pubblica in Calabria per l’anno scolastico 2023/2024; avere un ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

L’importo, che non è soggetto a tassazione, può essere usato solo per acquistare materiale didattico, supporti digitali, agevolare i viaggi o accedere a servizi culturali. La domanda deve essere presentata online, tramite piattaforma dedicata, dal 3 marzo al 7 aprile 2025, utilizzando lo SPID.